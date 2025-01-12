У результаті пожежі у дворі будинку по Таганрозькій вулиці ніхто не постраждав. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

За словами очевидців, автомобіль перебував у користуванні помічника командувача військ Південного військового округу з фізичної підготовки – Алєксандра Шутовського.

Проте офіційно особа власника не розголошується.

Транспортний засіб зазнав значних пошкоджень, а місцева поліція проводить перевірку. Головна версія – підпал, тож російські правоохоронці намагаються встановити особу палія та його мотиви.

До слова, 3 січня 2025 року в населеному пункті Шуя Івановської області Росії підірвали капітана Константіна Нагайка. Він був причетним до ракетних ударів по цивільних об'єктах у Сумській та Харківській областях, зокрема до удару в Грозі, де загинуло 59 цивільних. Внаслідок вибуху Нагайко отримав множинні уламкові ураження фактично всіх органів, зокрема, мозку.