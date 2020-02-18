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      Неизвестные взорвали банкомат и повредили жилой дом в Запорожье – видео

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      В Запорожье неизвестные взорвали банкомат: он размещался в жилом доме – никто не пострадал

      В Днепровском районе Запорожья в помещении филиала одного из банков злоумышленники взорвали банкомат. В результате взрывной волной повредило сам банкомат и фасад жилого дома, где он находился. Инцидент произошел в ночь на 18 февраля на улице Бородинской.

      По информации пресс-службы управления Нацполиции в Запорожской области, в милицию сообщение об инциденте поступило примерно в 3 часа ночи.

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      Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что неизвестные лица путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков. Располагаются они на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумму ущерба устанавливают специалисты.

      По факту инцидента уже открыли уголовное производство.

      Речь идет о таких статьях Уголовного кодекса:

      • Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
         
      • Кража.

      Если вину злоумышленников докажут, им грозит от 3 до 15 лет тюрьмы.

      Место подрыва банкомата в Запорожье

      Сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия. Также правоохранители осматривают место происшествия. Кроме того, они пытаются установить лиц, причастных к совершению преступления.

      На месте инцидента работали:

      • заместитель начальника управления Нацполиции в Запорожской области и одновременно начальник криминальной полиции Руслан Невожай,
      • следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции,
      • эксперты-криминалисты,
      • работники взрывотехнического управления и кинологической службы.

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      Похожий инцидент недавно произошел в Харькове. Там в результате подрыва значительные повреждения получило отделение банка, а сам банкомат разорвало. Кроме того, осколки стекла взрывной волной разнесло на несколько метров.

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      Теги: Полиция Деньги Банки Криминальные новости Взрыв Новости Запорожья Новости Украины
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