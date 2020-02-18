Неизвестные взорвали банкомат и повредили жилой дом в Запорожье – видео

В Днепровском районе Запорожья в помещении филиала одного из банков злоумышленники взорвали банкомат. В результате взрывной волной повредило сам банкомат и фасад жилого дома, где он находился. Инцидент произошел в ночь на 18 февраля на улице Бородинской.

По информации пресс-службы управления Нацполиции в Запорожской области, в милицию сообщение об инциденте поступило примерно в 3 часа ночи.

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Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что неизвестные лица путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков. Располагаются они на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумму ущерба устанавливают специалисты.

По факту инцидента уже открыли уголовное производство.

Речь идет о таких статьях Уголовного кодекса:

Умышленное уничтожение или повреждение имущества.



Кража.

Если вину злоумышленников докажут, им грозит от 3 до 15 лет тюрьмы.

Место подрыва банкомата в Запорожье

Сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия. Также правоохранители осматривают место происшествия. Кроме того, они пытаются установить лиц, причастных к совершению преступления.

На месте инцидента работали:

заместитель начальника управления Нацполиции в Запорожской области и одновременно начальник криминальной полиции Руслан Невожай,

следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции,

эксперты-криминалисты,

работники взрывотехнического управления и кинологической службы.

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Похожий инцидент недавно произошел в Харькове. Там в результате подрыва значительные повреждения получило отделение банка, а сам банкомат разорвало. Кроме того, осколки стекла взрывной волной разнесло на несколько метров.