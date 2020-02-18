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      Невідомі підірвали банкомат та пошкодили житловий будинок в Запоріжжі – відео

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      У Запоріжжі невідомі підірвали банкомат: він розміщувався у житловому будинку – ніхто не постраждав

      У Дніпровському районі Запоріжжя у приміщенні філії одного з банків зловмисники підірвали банкомат. У результаті вибуховою хвилею пошкодило сам банкомат і фасад будівлі, де він розміщувався. Це житловий будинок. Інцидент трапився вночі проти 18 лютого на вулиці Бородинській.

      За інформацією пресслужби управління Нацполіції в Запорізькій області, до правоохоронців повідомлення про інцидент надійшло приблизно о 3 годині ночі.

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      Поліцейські, що прибули на місце події, з’ясували, що невідомі особи шляхом підриву пошкодили банкомат і фасад філії одного з банків. Розташовуються вони на першому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку. Суму збитків встановлюють фахівці.

      За фактом інцидент вже відкрили кримінальне провадження.

      Мовиться про такі статті Кримінального кодексу:

      • Умисне знищення або пошкодження майна.
      • Крадіжка.

      Якщо провину зловмисників доведуть, їм загрожує від 3 до 15 років в’язниці.

      Місце підриву банкомату в Запоріжжі 

      Зараз тривають першочергові слідчо-оперативні дії. Також правоохоронці оглядають місце події. Крім того, вони намагаються встановити осіб, причетних до скоєння злочину.

      На місці інциденту працювали:

      • заступник начальника управління Нацполіції в Запорізькій області та водночас начальник кримінальної поліції Руслан Невожай,
      • слідчо-оперативна група Дніпровського відділу поліції,
      • експерти-криміналісти,
      • працівники Вибухотехнічного управління та кінологічної служби.

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      Схожий інцидент нещодавно трапився в Харкові. Там внаслідок підриву значних пошкоджень зазнало відділення банку, а сам банкомат розірвало. Крім того, осколки скла вибуховою хвилею рознесло на кілька метрів.

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      Теги: Поліція Гроші Банки Кримінальні новини Вибух Новини Запоріжжя Новини України
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