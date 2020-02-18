Невідомі підірвали банкомат та пошкодили житловий будинок в Запоріжжі – відео

У Дніпровському районі Запоріжжя у приміщенні філії одного з банків зловмисники підірвали банкомат. У результаті вибуховою хвилею пошкодило сам банкомат і фасад будівлі, де він розміщувався. Це житловий будинок. Інцидент трапився вночі проти 18 лютого на вулиці Бородинській.

За інформацією пресслужби управління Нацполіції в Запорізькій області, до правоохоронців повідомлення про інцидент надійшло приблизно о 3 годині ночі.

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Поліцейські, що прибули на місце події, з’ясували, що невідомі особи шляхом підриву пошкодили банкомат і фасад філії одного з банків. Розташовуються вони на першому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку. Суму збитків встановлюють фахівці.

За фактом інцидент вже відкрили кримінальне провадження.

Мовиться про такі статті Кримінального кодексу:

Умисне знищення або пошкодження майна.

Крадіжка.

Якщо провину зловмисників доведуть, їм загрожує від 3 до 15 років в’язниці.

Місце підриву банкомату в Запоріжжі

Зараз тривають першочергові слідчо-оперативні дії. Також правоохоронці оглядають місце події. Крім того, вони намагаються встановити осіб, причетних до скоєння злочину.

На місці інциденту працювали:

заступник начальника управління Нацполіції в Запорізькій області та водночас начальник кримінальної поліції Руслан Невожай,

слідчо-оперативна група Дніпровського відділу поліції,

експерти-криміналісти,

працівники Вибухотехнічного управління та кінологічної служби.

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Схожий інцидент нещодавно трапився в Харкові. Там внаслідок підриву значних пошкоджень зазнало відділення банку, а сам банкомат розірвало. Крім того, осколки скла вибуховою хвилею рознесло на кілька метрів.