"Неизвестный №1" и письма на небо: щемящие истории маленьких пациентов "Охматдета" во время войны

Медики Национальной детской специализированной больницы Минздрава Украины "Охматдет" с начала войны работают круглосуточно и спасают многих раненых всех возрастов. Иногда к ним попадают дети, чьих родителей уже убили россияне, иногда там оказываются целые семьи, пострадавшие от действий оккупантов.

Каждый такой рассказ – ужасный и щемящий. Мы рассказываем истории пострадавших от войны детей и рассказываем о том, как работает больница "Охматдет" в условиях войны.

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Как "Охматдет" работает в условиях войны

Лидия Дмитрашко коммуникационщица НДСЛ "Охматдет", рассказала, что больница "Охматдет" всегда оказывала круглосуточную помощь всем нуждающимся детям. Потому им не привыкать работать 24/7. Но в условиях войны они оказывают помощь абсолютно всем: как детям, так и взрослым.

Наша младшая пациентка, получившая ранения из-за войны, – это одномесячная девочка Виктория, а самый старший пациент – 83-летний дедушка Иван Иванович. В начале войны все плановые операции отменили, но остались ургентные операции, которые нельзя отменить или отсрочить. Это, например, если ребенок попадает в больницу с инсультом или аппендицитом и т.д.

– уточнила Дмитрашко.

Она добавила, что в первые дни наибольшее количество пациентов эвакуировали на Запад страны или за границу, чтобы обезопасить их от военной угрозы. Вывезли всех, кого могли. Также у больницы много зданий и есть новый корпус, но до начала войны он функционировал частично.

Мы приняли такое решение, что почти все переселяемся в новый корпус. За первый день мы организовали приемное отделение с тремя операционными, тремя реанимационными кроватями в защищенном помещении. Во время войны открылись новые операционные в новом корпусе,

– рассказала Лидия.

В начале войны при каждой тревоге персонал спускался со всеми пациентами вниз. Это могло быть по шесть раз в день, а пациенты разные: прикованные к постели, кислородные, дети с орфанными заболеваниями, онкологические больные. В первые дни в укрытиях все было забито, там было много людей. А они там не должны быть, они должны находиться в специальных боксах, палатах, поэтому мы их эвакуировали.

"Сейчас все спокойно, потому пациенты в палатах. Врачи спускались несколько раз, когда уже сильно все трясло. Когда идет операция – никто ее не будет прерывать из-за тревоги. Никто не покинет операционную, пока не завершится операция", – объяснила она.

В настоящее время больница уже работает в обычном режиме, возобновили плановые операции. И во время войны, когда приезжали дети с обычным кашлем – их никто не отправлял домой, предоставляли консультацию и помощь.

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У нас было два потока – поток хирургический, когда приезжали раненые, и поток педиатрический, когда приезжали мамы с детьми, которые там кашляли или упали и ушиблись – мы принимали всех. Мы принимаем детей из всех регионов Украины, раненых к нам привозили не только из Киева и Киевской области, а также из Николаева, Сум и т.д.

– заметила Дмитрашко.

По ее словам, врачи готовы защищать медицинский фронт и лечить всех нуждающихся, например, у них был мужчина, у которого убили жену и двоих детей, мужчине оторвало ногу. На это тяжело смотреть всем, но врачи делают максимум, чтобы принести пользу и спасти жизни.

Какие пациенты попадают в больницу

Неизвестный №1

Первый ребенок, который к нам поступил, это было 25 февраля. Меня очень поразила эта история. Это был мальчик, привезенный к нам без родителей, у него была огромная рана на шее, также у него были осколочные и пулевые ранения, в теле было несколько пуль. Он приехал, и мы даже не знали его имени, а записали его как "Неизвестный №1". Его привезла "скорая". Мальчика вытащили из расстрелянной машины, его родителей и сестру расстреляли россияне,

– отметила Лидия Дмитрашко.

У мальчика была остановка сердца, его заново запустили, он лежал в реанимации еще пять дней с ужасающей кровопотерей, все функции его организма поддерживались с помощью аппаратов. У ребенка обнаружили осколочное ранение шеи с правой стороны, множественное осколочное повреждение мягких тканей, рваную рану головы и контузию мозга. Скорую помощь вызвали солдаты Вооруженных Сил Украины. Как оказалось, мальчика звали Семен. Через 5 дней в реанимации мальчик умер.

Мальчик Семен / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Письма на небо

У нас была шестилетняя Милана, она жила в доме рядом с аэропортом в Гостомеле. В ту комнату, где они с семьей прятались, залетела ракета, и ее маму разорвало у девочки на глазах. У Миланы было ранение стопы. Милана рисовала маме письма на небо, она на каждой странице блокнотика их писала и рисовала сердечки,

– рассказала Лидия Дмитрашко.

Специалисты "Охматдета" провели Милане несколько операций. С дочерью рядом постоянно находится отец. Недавно он похоронил жену, у него осталось двое детей – Милана и ее 9-летний брат Костя.

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Отец девочки рассказывает, что то роковое утро было тихим, пока ракета не попала в соседний дом. Семья спряталась в одной из комнат своего дома, но уже через 30 секунд следующая ракета попала прямо в комнату, где были все люди. Тете оторвало ступню, пришлось ампутировать ногу до колена. Остальные получили осколочные ранения. Но маме Миланы – Диане – не повезло больше всего. Она погибла на глазах мужа и двоих детей.

Милана тоже пострадала – осколки повредили нижние конечности, наибольшие поражения получила правая ступня. Специалисты "Охматдета" уже сделали девочке несколько хирургических вмешательств: удалили осколки и нежизнеспособные ткани, пересадили кожу на пораженные участки. Сейчас девочка находится в "Охматдете", продолжает лечение, с ней работают и психологи,

– рассказали в больнице.

Милана с отцом / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Похороненный отец во дворе дома

Многодетная семья Нечипоренко проживала в Буче. Младшему из троих сыновей, Юре, недавно исполнилось 14 лет. 17 марта вместе с отцом он отправился в центр оккупированного города за гуманитарной помощью и лекарствами.

У нас был четырнадцатилетний мальчик, который находился в Буче под оккупацией. С семьей они две недели жили без воды, газа и света. Когда закончились лекарства и продукты, они с отцом пошли за гуманитарной помощью в центр Бучи. Их остановил российский военный, спросил, куда они едут. Они были на велосипедах и с белыми повязками, сказали, что едут за продуктами. Российский солдат прямо на глазках у мальчика расстрелял отца: прицельно стрелял ему в голову и сердце. Потом начал стрелять по ребенку,

– рассказала Лидия Дмитрашко.

Сам парнишка тоже рассказал детали страшной истории.

"Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат начал стрелять по отцу. Он упал. Дальше военный начал стрелять по мне, две пули попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову", – отметил 14-летний Юрий.

Ребенок несколько минут пролежал на земле, а когда военный ушел, побежал в ближайшее убежище, где ему оказали первую медицинскую помощь. Затем парень добрался домой, рассказал семье, что отца убили.

Семья не могла забрать тело два дня. Когда это удалось, на руке убитого уже не было белой повязки, идентифицирующей мирных жителей. Ее сняли российские военные. Кроме этого, украли телефон, кошелек и даже ключи от дома. Семье пришлось самостоятельно хоронить отца во дворе своего дома.

Юра, на глазах которого убили отца / Фото предоставлены сайту 24 канала:

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