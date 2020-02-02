Неизвестный порезал прохожих в Лондоне: нападавшего застрелила полиция

На юге Лондона (Великобритания) в районе Стретем неизвестный атаковал ножом нескольких прохожих. В результате несколько человек получили ранения. Зато самого нападавшего полиция застрелила.

По информации полиции Лондона, они сейчас выясняют обстоятельства инцидента. В то же время в полиции подчеркнули, что резня может быть связана с терроризмом.

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#BREAKING: London's Metropolitan Police say they are currently dealing with a stabbing incident in #Streatham; At least 3 injured pic.twitter.com/TKNN36tvuQ — Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 2, 2020

Также здесь добавили, что на место прибыла группа вооруженных силовиков, и один из офицеров застрелил нападавшего. Точное число пострадавших не уточнили, также нет информации, в каком они находятся состоянии. Впоследствии в полиции отметили, что ранения могли понести два человека.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.



The scene has been fully contained.



We will issue more information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

В соцсетях очевидцы рассказали, что слышали три выстрела после 14:00 по местному времени (16:00 по Киеву), передает BBC. По данным Sky News, ножевые ранения могли получить три человека. Территорию вокруг места происшествия оцепили правоохранители. Также здесь находятся медики.

Large police presence in #Streatham - air ambulance, police heli. Unconfirmed reports of shooting on High Road. pic.twitter.com/USWfauyM3o — Dan Smith (@DanSmithNews) February 2, 2020

Кроме того, на кадрах, которые распространяются в сети, можно увидеть вертолеты.

Видео с места резни в Лондоне

По данным СМИ, нападавший предположительно имеет жилет со взрывчаткой.

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Последний громкий теракт в Лондоне случился в конце ноября 2019 года. Тогда неизвестный атаковал прохожих на Лондонском мосту. В результате ранения получили по меньшей мере пять человек. Двух в тяжелом состоянии доставили в больницы вертолетом, однако пострадавшие умерли. Вскоре на место происшествия прибыла полиция и открыла стрельбу. Ответственность за инцидент взяло на себя "Исламское государство".