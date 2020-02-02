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      Неизвестный порезал прохожих в Лондоне: нападавшего застрелила полиция

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      Неизвестный с ножом напал на прохожих в Лондоне: несколько человек получили ранения: полиция застрелила нападавшего / SWNC

      На юге Лондона (Великобритания) в районе Стретем неизвестный атаковал ножом нескольких прохожих. В результате несколько человек получили ранения. Зато самого нападавшего полиция застрелила.

      По информации полиции Лондона, они сейчас выясняют обстоятельства инцидента. В то же время в полиции подчеркнули, что резня может быть связана с терроризмом.

      Еще один громкий инцидент! Жестокая стрельба в Германии: появилось видео с места массового убийства всей семьи

      Также здесь добавили, что на место прибыла группа вооруженных силовиков, и один из офицеров застрелил нападавшего. Точное число пострадавших не уточнили, также нет информации, в каком они находятся состоянии. Впоследствии в полиции отметили, что ранения могли понести два человека.

      В соцсетях очевидцы рассказали, что слышали три выстрела после 14:00 по местному времени (16:00 по Киеву), передает BBC. По данным Sky News, ножевые ранения могли получить три человека. Территорию вокруг места происшествия оцепили правоохранители. Также здесь находятся медики.

      Кроме того, на кадрах, которые распространяются в сети, можно увидеть вертолеты.

      Видео с места резни в Лондоне

      По данным СМИ, нападавший предположительно имеет жилет со взрывчаткой.

      Видео с места резни в Лондоне и ликвидации нападающего: Внимание! 18+

       

       

      Кстати! В Лондоне эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва: что об этом известно

      Последний громкий теракт в Лондоне случился в конце ноября 2019 года. Тогда неизвестный атаковал прохожих на Лондонском мосту. В результате ранения получили по меньшей мере пять человек. Двух в тяжелом состоянии доставили в больницы вертолетом, однако пострадавшие умерли. Вскоре на место происшествия прибыла полиция и открыла стрельбу. Ответственность за инцидент взяло на себя "Исламское государство".

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Лондон Жертвы Криминальные новости Великобритания
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