Невідомий порізав перехожих у Лондоні: нападника застрелила поліція – відео, фото

На півдні Лондона (Велика Британія) у районі Стретем невідомий атакував ножем кількох перехожих. У результаті кілька людей зазнали поранень. Натомість самого нападника поліція застрелила.

За інформацією поліції Лондона, вони зараз з’ясовують обставини інциденту. Водночас у поліції наголосили, що різанина може бути пов’язаною з тероризмом.

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#BREAKING: London's Metropolitan Police say they are currently dealing with a stabbing incident in #Streatham; At least 3 injured pic.twitter.com/TKNN36tvuQ — Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 2, 2020

Також тут додали, що на місце прибула група озброєних силовиків, і один із офіцерів застрелив нападника. Точне число потерпілих не уточнили, також немає інформації, в якому вони перебувають стані. Згодом у поліції зазначили, що поранень могли зазнати дві особи.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.



The scene has been fully contained.



We will issue more information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

У соцмережах очевидці розповіли, що чули три постріли після 14:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом), передає BBC. За даними Sky News, ножові поранення могли отримати три людини. Територію навколо місця події оточили правоохоронці. Також тут перебувають медики.

Large police presence in #Streatham - air ambulance, police heli. Unconfirmed reports of shooting on High Road. pic.twitter.com/USWfauyM3o — Dan Smith (@DanSmithNews) February 2, 2020

Крім того, на кадрах, які ширяться мережею, можна побачити вертольоти.

Відео з місця різанини в Лондоні

За даними ЗМІ, нападник імовірно має жилет із вибухівкою.

Відео з місця різанини в Лондоні та ліквідації нападника: Увага! 18+

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Останній гучний теракт у Лондоні трапився наприкінці листопада 2019 року. Тоді невідомий атакував перехожих на Лондонському мосту. У результаті поранень зазнали щонайменше п'ятеро людей. Двох у тяжкому стані доправили до лікарень гелікоптером, однак потерпілі померли. Незабаром на місце події прибула поліція і відкрила стрілянину. Відповідальність за інцидент взяла на себе "Ісламська держава.