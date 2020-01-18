У Лондоні евакуювали аеропорт через загрозу вибуху: що про це відомо

У Британії евакуювали лондонський аеропорт "Гатвік" через дзвінок про замінування. Пасажир, який запізнювався на рейс, сказав, що в одному із літаків закладено вибухівку.

Правоохоронці встановили, що 32-річний британець Рашідул Іслам, боячись запізнитися на свій рейс, анонімно повідомив поліцію про мінування аеропорту "Гатвік". Про це повідомляє телеканал ABC News.

До теми: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні

Пасажирів та персонал аеропорту, що перебували у залі очікування, було евакуйовано. Поліція встановила зловмисника, коли він прибув в аеропорт для реєстрації на рейс. Правоохоронці виявили, що телефонний номер Іслама збігається з номером, з якого телефонував "мінувальник".

Порушника відразу було взято під варту. Він визнав свою провину та був засуджений до 16 місяців тюремного ув'язнення.



Затриманий лондонською поліцією Рашідул Іслам / фото Sussex Police Department