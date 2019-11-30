Поліція застрелила чоловіка, який влаштував смертельну різанину у Лондоні: фото

Поліція Великої Британії з’ясувала, хто влаштував смертельну різанину 29 листопада на Лондонському мосту. Застреленим чоловіком виявився 28-річний Усман Хан.

Усман Хан проживав в районі Стаффордшир, пише BBC. Наразі поліцейські проводять обшуки у його домівці.

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Усмана Хана у 2012 році уже було засуджено за терористичні злочини. Однак він вийшов з в'язниці в грудні 2018 року.

Правоохоронці намагаються з'ясувати, що спонукало Хана зробити злочин ще раз. Офіційно поліція не виключає, що інцидент на Лондонському мосту може бути пов'язаний з тероризмом.



Усман Хан вже раніше був судимий за тероризм/ Фото: ВВС

Що відомо про смертельну різанину у Лондоні

На Лондонському мосту 29 листопада сталася стрілянина через напад невідомого чоловіка на перехожих. Внаслідок нападу поранення дістали щонайменше п'ятеро людей. Двох у тяжкому стані доправили у лікарні гелікоптером, однак потерпілі померли.

Незабаром на місце події прибула поліція і відкрила стрілянину.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон на своїй фейсбук-сторінці назвав стрілянину на Лондонському мосту ймовірним терактом. Він також додав, що це страшний інцидент і подякував силовиками за оперативну реакцію.



Люди в паніці почали втікати з Лондонського мосту / news.sky.com