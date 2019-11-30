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      Поліція застрелила чоловіка, який влаштував смертельну різанину у Лондоні: фото

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      Теракт на Лондонському мосту / bbc.com

      Поліція Великої Британії з’ясувала, хто влаштував смертельну різанину 29 листопада на Лондонському мосту. Застреленим чоловіком виявився 28-річний Усман Хан.

      Усман Хан проживав в районі Стаффордшир, пише BBC. Наразі поліцейські проводять обшуки у його домівці.

      Важливо: Ще одна різанина сталася в Європі: невідомий із ножем атакував людей у Гаазі

      Усмана Хана у 2012 році уже було засуджено за терористичні злочини. Однак він вийшов з в'язниці в грудні 2018 року.

      Правоохоронці намагаються з'ясувати, що спонукало Хана зробити злочин ще раз. Офіційно поліція не виключає, що інцидент на Лондонському мосту може бути пов'язаний з тероризмом.

      лондон велика британія тероризм
      Усман Хан вже раніше був судимий за тероризм/ Фото: ВВС

      Що відомо про смертельну різанину у Лондоні

      На Лондонському мосту 29 листопада сталася стрілянина через напад невідомого чоловіка на перехожих. Внаслідок нападу поранення дістали щонайменше п'ятеро людей. Двох у тяжкому стані доправили у лікарні гелікоптером, однак потерпілі померли.

      Незабаром на місце події прибула поліція і відкрила стрілянину.

      Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон на своїй фейсбук-сторінці назвав стрілянину на Лондонському мосту ймовірним терактом. Він також додав, що це страшний інцидент і подякував силовиками за оперативну реакцію.


      Люди в паніці почали втікати з Лондонського мосту / news.sky.com

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Поліція Теракт Велика Британія Жертви Стрілянина Лондон
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