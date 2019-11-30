Полиция застрелила мужчину, который устроил смертельную резню в Лондоне: фото

Полиция Великобритании выяснила, кто устроил смертельную резню 29 ноября на Лондонском мосту. Застреленным мужчиной оказался 28-летний Усман Хан.

Усман Хан проживал в районе Стаффордшир, пишет BBC. Сейчас полицейские проводят обыски в его доме.

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Усман Хан в 2012 году уже был осужден за террористические преступления. Однако он вышел из тюрьмы в декабре 2018 года.

Правоохранители пытаются выяснить, что побудило Хана совершить преступление еще раз. Официально полиция не исключает, что инцидент на Лондонском мосту может быть связан с терроризмом.



Усман Хан уже ранее был судим за терроризм / Фото: ВВС

Что известно о смертельной резне в Лондоне

На Лондонском мосту 29 ноября произошла перестрелка из-за нападения неизвестного мужчины на прохожих. В результате нападения ранения получили по меньшей мере пять человек. Двух в тяжелом состоянии доставили в больницу на вертолете, однако пострадавшие умерли.

Вскоре на место происшествия прибыла полиция и открыла стрельбу.

Британский премьер-министр Борис Джонсон на своей фейсбук-странице назвал стрельбу на Лондонском мосту вероятным терактом. Он также добавил, что это страшный инцидент и поблагодарил силовиков за оперативную реакцию.



Люди в панике начали бежать от Лондонского моста​ / news.sky.com