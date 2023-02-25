Неявка в военкомат после вручения повестки: что надо знать

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому все военнообязанные, которые получили повестки, должны явиться к военкоматам. Законодательство предусматривает случаи, когда граждане освобождаются от ответственности в случае неявки в ТЦК.

Случаи, когда за неявку не предусмотрена ответственность, определена постановлением Кабинета министров "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на собрание", сообщает 24 Канал.

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Отметим, что перечень причин, по которым военнообязанный после вручения повестки может не прийти в ТЦК, уменьшился - теперь этих причин только три.

По каким уважительным причинам военнообязанный может не прийти в ТЦК:

Болезнь, которая не позволяет самостоятельно двигаться.

Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/супруга (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход).

Открыто уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

А как насчет "белого билета"

Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, следует предоставить соответствующие справки, официальные документы.

Заметим, что наличие "белого билета" не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации, ведь могут мобилизовать гражданина с белым билетом, зависит от категории, указанной в билете.

Лишь категория "полная непригодность", указанная в документе, дает право не служить в армии вне зависимости от ситуации в Украине.

Какая предусмотрена ответственность за неявку в ТЦК

Ответственность и наказание за неявку в военкомат определяется видом повестки и количеством случаев, когда лицо не пришло в ТЦК. Максимальный штраф за неявку в центр для уточнения личной информации составляет 8500 гривен.

Если человек не приходит после вручения повестки три и более раза, на военнообязанного имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности.

Если лицо не явилось в военкомат по мобилизационному распоряжению, ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.