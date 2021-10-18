Об этом заявила в эфире 24 канала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что сделала такие выводы после заседания СНБО, которое состоялось 15 октября.

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"Довольно негативную оценку дали деятельности Министерства экологии. Поэтому, не исключаю, что там могут быть кадровые изменения", – рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа".

По ее словам, в Минэкологии неэффективно выполняют поручения президента и стратегические проекты.

Вниманию! 18 октября состоится заседание фракции "Слуга народа". Среди основных вопросов будут обсуждать проект Госбюджета на 2022 год. Ранее Давид Арахамия заявлял, что на этом заседании будут определяться относительно кадровых изменений в правительстве. Он уточнил, что кресла министров могут потерять от 3 до 5 человек.

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