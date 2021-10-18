Об этом заявила в эфире 24 канала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что сделала такие выводы после заседания СНБО, которое состоялось 15 октября.
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"Довольно негативную оценку дали деятельности Министерства экологии. Поэтому, не исключаю, что там могут быть кадровые изменения", – рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа".
По ее словам, в Минэкологии неэффективно выполняют поручения президента и стратегические проекты.
В Минэкологии возможные кадровые изменения: смотрите видео
Кадровые изменения в парламенте: что известно
- В сентябре 2021 года стало известно, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей 3 министров.
- После этого в начале октября в СМИ появилась информация о возможной отставке министра экологии Романа Абрамовского. Впрочем, в комментарии 24 каналу он заверил, что никакого заявления не писал.
- В то же время Совет национальной безопасности и обороны 15 октября обратился в Кабинет Министров с просьбой проверить качество работы руководства Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.