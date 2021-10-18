Про це заявила в ефірі 24 каналу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що зробила такі висновки після засідання РНБО, яке відбулось 15 жовтня.
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"Доволі негативну оцінку дали діяльності Міністерства екології. Тому, не виключаю, що там можуть бути кадрові зміни", – розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу".
За її словами, у Мінекології неефективно виконують доручення президента і стратегічні проєкти.
У Мінекології можливі кадрові зміни: дивіться відео
Кадрові зміни в парламенті: що відомо
- У вересні 2021 року стало відомо, що у найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад 3 міністрів.
- Після цього на початку жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про ймовірну відставку міністра екології Романа Абрамовського. Втім, у коментарі 24 каналу він запевнив, що ніякої заяви не писав.
- Водночас Рада національної безпеки і оборони 15 жовтня звернулася до Кабінету Міністрів з проханням перевірити якість роботи керівництва Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.