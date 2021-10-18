Про це заявила в ефірі 24 каналу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що зробила такі висновки після засідання РНБО, яке відбулось 15 жовтня.

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"Доволі негативну оцінку дали діяльності Міністерства екології. Тому, не виключаю, що там можуть бути кадрові зміни", – розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу".

За її словами, у Мінекології неефективно виконують доручення президента і стратегічні проєкти.

До уваги! 18 жовтня відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Серед основних питань обговорюватимуть проєкт Держбюджету на 2022 рік. Раніше Давид Арахамія заявляв, що на цьому засіданні визначатимуться щодо кадрових змін в уряді. Він уточнив, що крісла міністрів можуть втратити від 3 до 5 людей.

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