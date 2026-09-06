"Заряжаю себя раз в 12 часов": ветеран о жизни с нейростимуляторами в спине

После тяжелого огнестрельного ранения под Херсоном в 2022 году Михаил Дамаскин получил повреждение спинного мозга, а впоследствии согласился на экспериментальную операцию по нейростимуляции. Имплантированная система помогла ему снова ходить, но теперь ее работа стала частью повседневной жизни с четким графиком, зарядкой и постоянным контролем состояния тела.

Ветеран Михаил Дамаскин в эфире 24 Канала рассказал, как работают нейростимуляторы в его спине и что он чувствует во время их работы. Из-за потери чувствительности ему приходится по-новому контролировать даже самые элементарные вещи – от температуры воды и усталости до посещения туалета и питания.

Нейростимулятор помог снова ходить

Тяжелое огнестрельное ранение Михаил Дамаскин получил под Херсоном в 2022 году. Пуля повредила спинной мозг, а примерно через год ветеран согласился на экспериментальную операцию, во время которой ему имплантировали систему электростимуляции. Именно она позволила восстановить способность ходить.

Есть нюанс: устройство нужно заряжать раз в 12 часов. Армия уже научила меня жить по расписанию, и сейчас я так же живу по своему расписанию,

– рассказал Дамаскин.

В начале адаптации к нейростимулятору из-за больших физических нагрузок заряжаться иногда приходилось раньше. Однажды система разрядилась раньше, ветеран упал и сломал ногу, после чего стал еще внимательнее следить за режимом ее работы.

Если этого не делать, я не буду бегать – я буду лежать. Я единственный человек в мире, у которого эта технология сработала полноценно. Есть ребята, у которых она работает частично,

– сказал ветеран.

Без этой технологии он, скорее всего, передвигался бы в инвалидном кресле или ходил бы неполноценно, в значительной степени опираясь на руки и одну ногу. Нейростимуляция не вернула полную чувствительность, но позволила активировать мышцы и значительно расширила его возможности передвигаться самостоятельно.

Как работает система в спине?

Один стимулятор установлен на уровне последнего грудного и первого поясничного позвонка, еще один – в районе копчика. По бокам вшиты датчики, а во время зарядки внешний элемент прикладывается к коже, фактически по принципу беспроводной зарядки.

Как вы кладете Apple Watch на зарядку, так же я кладу на зарядку себя. Импульсы проходят по всем мышцам, они приходят в тонус, и я могу двигаться

, – пояснил Дамаскин.

Во время стимуляции одновременно сокращается большой объем мышц. Это необходимо, чтобы не допустить их атрофии после поражения спинного мозга: сначала тонус поддерживали физиотерапевты, а теперь значительную часть этой работы выполняет электростимуляция через нервные окончания и спинной мозг.

Во время зарядки это ощущается так, будто оголенный электрический провод прикладывают прямо к нервному окончанию. В моем случае это костная боль по всему телу, хочется лезть на потолок,

– рассказал ветеран

Несмотря на сильную боль, система остается для него крайне важной, ведь без регулярной стимуляции мышцы быстро теряют необходимый тонус. Из-за активного образа жизни саму систему уже приходилось несколько раз менять после повреждений.

Повседневную жизнь приходится регулировать по графику

Несмотря на возможность ходить, полная чувствительность после травмы не восстановилась. От шеи до ног Дамаскин почти не чувствует температуры, не различает горячую и холодную воду, а движения пальцев на руках контролирует преимущественно зрением. Из-за этого даже обычный душ требует отдельной проверки, чтобы не получить ожоги.

Я всегда сначала прикладываю воду к щеке, чтобы понять, насколько она горячая. Ожоги уже были – и на руках, и на ногах. Поэтому теперь сначала проверяю воду, а уже потом захожу в душ,

– рассказал ветеран.

После контузий появилась чувствительность к громким звукам. На улицу он почти не выходит без наушников, поскольку сильный шум может спровоцировать паническую атаку, особенно в толпе. Он также не чувствует привычной физической усталости или сигналов организма о необходимости сходить в туалет. Состояние приходится определять по работе мышц, по времени и по собственному графику, а наполнение мочевого пузыря – проверять вручную.

По-маленькому я постоянно должен проверять мочевой пузырь и заставлять себя идти в туалет. По-большому – все строго по графику,

– пояснил Дамаскин.

К этому добавляются ограничения в питании: организм плохо переносит молоко, лактозу и сильно газированные напитки. Поэтому жизнь с нейростимуляторами для ветерана – это не только регулярная зарядка системы, но и постоянный контроль над вещами, которые большинство людей ощущают автоматически.

Ветеран рассказал о жизни с нейростимулятором: смотрите видео