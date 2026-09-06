Ветеран Михайло Дамаскін в ефірі 24 Каналу розповів, як працюють нейростимулятори у його спині та що він відчуває під час їхньої роботи. Через втрату чутливості йому доводиться по-новому контролювати навіть базові речі - від температури води й втоми до відвідування вбиральні та харчування.

Нейростимулятор допоміг знову ходити

Тяжке кульове поранення Михайло Дамаскін отримав під Херсоном у 2022 році. Куля пошкодила спинний мозок, а приблизно через рік ветеран погодився на експериментальну операцію, під час якої йому вживили систему електростимуляції. Саме вона дала змогу повернути функціональну ходу.

Є нюанс: себе треба заряджати раз на 12 годин. Армія вже навчила мене жити за графіком, і зараз я так само живу за своїм графіком,

– розповів Дамаскін.

На початку адаптації до нейростимулятора через великі фізичні навантаження заряджатися іноді доводилося раніше. Одного разу система розрядилася швидше, ветеран упав і зламав ногу, після чого ще уважніше почав стежити за режимом її роботи.

Якщо цього не робити, я не буду бігати – я буду лежати. Я єдина людина у світі, в якої ця технологія повноцінно спрацювала. Є хлопці, у яких вона працює частково,

– сказав ветеран.

Без цієї технології він, найімовірніше, пересувався б у кріслі колісному або мав би нефункціональну ходу, значною мірою спираючись на руки й одну ногу. Нейростимуляція не повернула повну чутливість, але дала змогу активувати м'язи й значно розширила його можливості рухатися самостійно.

Як працює система у спині?

Один стимулятор встановлений на рівні останнього грудного та першого поперекового хребця, ще один – у районі куприка. По боках вшиті датчики, а під час заряджання зовнішній елемент прикладається до шкіри, фактично за принципом бездротової зарядки.

Як ви кладете Apple Watch на зарядку, так само я кладу на зарядку себе. Імпульси проходять по всіх м'язах, вони приходять у тонус, і я можу рухатися

– пояснив Дамаскін.

Під час стимуляції одночасно скорочується велика кількість м'язів. Це потрібно, щоб не допустити їхньої атрофії після ураження спинного мозку: спочатку тонус підтримували фізичні терапевти, а тепер значну частину цієї роботи виконує електростимуляція через нервові закінчення та спинний мозок.

Під час зарядки це відчувається так, ніби оголений електричний дріт прикладають прямо до нервового закінчення. У моєму випадку це кістковий біль по всьому тілу, хочеться лізти на стелю,

– розповів ветеран

Попри сильний біль, система залишається для нього критично важливою, адже без регулярної стимуляції м'язи швидко втрачають необхідний тонус. Через активний спосіб життя саму систему вже доводилося кілька разів міняти після пошкоджень.

Побут доводиться контролювати за графіком

Попри можливість ходити, повна чутливість після травми не відновилася. Від шиї до ніг Дамаскін майже не відчуває температури, не розрізняє гарячу й холодну воду, а рухи пальців на руках контролює переважно зором. Через це навіть звичайний душ потребує окремої перевірки, щоб не отримати опіки.

Я завжди спочатку прикладаю воду до щоки, щоб зрозуміти, наскільки вона гаряча. Опіки вже були – і на руках, і на ногах. Тому тепер спочатку перевіряю воду, а вже потім заходжу в душ,

– розповів ветеран.

Після контузій додалася чутливість до гучних звуків. На вулицю він майже не виходить без навушника, оскільки сильний шум може провокувати панічну атаку, особливо в натовпі. Не відчуває він і звичної фізичної втоми чи сигналів організму про потребу сходити до вбиральні. Стан доводиться визначати за роботою м'язів, часом і власним графіком, а наповнення сечового міхура – перевіряти вручну.

По маленькому я постійно маю перевіряти сечовий міхур і змушувати себе йти у вбиральню. По великому – все суто за графіком,

– пояснив Дамаскін.

До цього додаються обмеження в харчуванні: організм погано переносить молоко, лактозу та сильно газовані напої. Тому життя з нейростимуляторами для ветерана – це не лише регулярна зарядка системи, а й постійний контроль речей, які більшість людей відчувають автоматично.

Ветеран розповів про життя з нейростимулятором: дивіться відео