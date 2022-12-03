Украина была в шаге от убийственного нейтралитета: сценарий войны, которого удалось избежать

Конец марта 2022 года – переговоры в Стамбуле, где Украина почти согласилась на нейтралитет без того, чтобы получить гарантии, что нам страны Запада давали хотя бы оружие, если Россия нарушит и на этот раз договоренности.

Альтернативная история

А еще конец марта 2022 года – это начало исчерпания запасов боекомплекта к советской артиллерии, опираясь на которую силы обороны Украины сорвали blitzkrieg Московии.

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А теперь представьте, если бы договоренности были реализованы. Украина по сути была бы беззащитна перед новым нашествием Московии, у которой, несмотря на потери первого месяца войны, остались и арта, и бронетехника и люди.

А Украина точно бы не получила гаубицы 155 миллиметров и боекомплект, а потом М142 / М270 и GMLRS, потому что нейтралитет.

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Но случилось по-другому, потому что стало известно о массовых военных преступлениях московитов в пригородах Киева.

А еще такие люди, как Борис Джонсон, и издания, как The Economist, сказали, что "Украина должна победить. И все тут". А дальше историю знают все.

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