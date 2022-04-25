"Некого собирать в пакеты": в Кременной оккупанты и коллаборанты взорвались в мэрии

В Кременной на Луганщине во время совещания так называемого "народного мэра" с предателями из силовых структур прогремел мощный взрыв. Вероятно, "неудачно покурил" морячок из крейсера "Москва".

Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.

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Гайдай пошутил, что морячок из крейсера "Москва", куривший на палубе, посетил и Кременную. Случилось это, когда в горсовете началось совещание силовиков и так называемого народного мэра из ЛНР.

Именно в тот момент внезапно прогремел взрыв, снесший пол здания вместе со всем силовым блоком и коллаборантами , которые должны в дальнейшем возглавлять оккупированную территорию.

Согласно перехвату, который мы получили, очень много коллаборантов-силовиков осталось навсегда в Кременной. Кроме того, очень много раненых. Надеются, они так же получат путевку "200",

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Добавим, что при взрыве погибли российские оккупанты и местные коллаборанты.

"Говорят, что все, кто предал присягу на верность народу Украины, погибли. Не сочувствуем и не скорбим", – сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Одновременно с этим взрывом произошел еще один – в районном отделе полиции, где на совещание в этот момент собралась еще одна группа коллаборантов. Число ликвидированных изменников уточняется.