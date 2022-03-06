Некоторые лазейки все еще остались – Кулеба о прекращении действия Visa и Mastercard в России

Платежные системы Visa и Mastercard объявили, что прекращают работу в России из-за военной агрессии против Украины. К сожалению, они не полностью разорвали связь с агрессором.

Следует продолжить взаимодействовать и давить на Visa и Mastercard

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "некоторые лазейки" для работы Visa и Mastercard в России остались.

По теме 38 стран, сотни брендов, масштабная "депутинизация": Кулеба об изоляции России

Он подчеркнул, что нужно продолжить взаимодействовать и давить на Visa и Mastercard, чтобы "чтобы они полностью прервали какие-либо бизнес-связи с российским рынком".

В ночь с 5 на 6 марта в Visa заявили, что прекращают работу на территории России. Карты, выпущенные в России, не будут работать за пределами страны.

Также в России не будут работать карточки, выпущенные за границей. В Mastercard заявили, что возобновят сделки в России, когда это "будет уместно".

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!