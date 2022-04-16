Некоторые российские бизнесмены просят, чтобы их не называли гражданами России, – Forbes

Российские бизнесмены начинают сторониться своего российского происхождения. Токсичность страны-оккупанта становится частью ее граждан по всему земному шару, независимо от статуса и финансового состояния.

Российские миллиардеры не хотят, чтобы их воспринимали как граждан России, в страхе перед санкциями и своей репутацией. Они обратились к Forbes с просьбой указывать другое их гражданство.

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Отречение от России

Известный российский миллиардер Павел Дуров просит указывать свое французское гражданство. По его примеру действует и Игорь Бухман, который является соучредителем Playrix. Он указывает, что является гражданином Израиля.

К ним присоединился и Ник Строниский, один из соучредителей цифрового банка Revolut. У него кроме российского есть британское гражданство, и именно его он просит указывать издание.

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