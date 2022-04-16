Російські мільярдери не хочуть, аб їх сприймали як громадян Росії, у страху перед санкціями та своєю репутацією. Вони звернулися до Forbes з проханням вказувати їхнє інше громадянство.

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Зречення Росії

Відомий російський мільярдер Павєл Дуров просить вказувати своє французьке громадянство. За його прикладом діє й Ігор Бухман, який є співзасновником Playrix. Він вказує, що є громадянином Ізраїлю.

До них долучився і Нік Строниський, один із співзасновників цифрового банку Revolut. У нього окрім російського є британське громадянство, і саме його він просить вказувати видання.

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