Некоторые страны отзывают наблюдателей ОБСЕ из Украины:миссия будет работать только в 10 городах
Источник:ОБСЕ
В ОБСЕ подтвердили, что ряд стран отзывают своих наблюдателей из Украины. Миссия будет продолжать свою работу только в 10 городах. Ранее о том, что своих представителей возвращает Великобритания, сообщали СМИ.
ОБСЕ подчеркнула, что миссия в Украине является гражданской. Поэтому страны-участницы организации могут принимать решения о командировке своих представителей.
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Некоторые страны решили отозвать своих представителей
Недавно некоторые страны-участники решили, что их представители в СМ должны покинуть Украину в течение ближайших дней,
– говорится в заявлении для прессы.
Мониторинговая миссия продолжит выполнять свой утвержденный ОБСЕ мандат. Наблюдатели будут находиться в десяти городах по всей Украине.
В организации подчеркнули, что СММ уделяет наивысший приоритет безопасности всех своих сотрудников. Пока что в ОБСЕ будут постоянно следить за тем, что происходит в Украине.
Ранее об отзыве наблюдателей написали СМИ
Отметим, что ранее в CNN сообщили о том, что Великобритания выводит своих наблюдателей из ОБСЕ. Мол, на такой шаг пошли из-за обострения ситуации в Украине и возможного начала боевых действий.
Читайте также Угроза вторжения России: какие страны призвали своих граждан покинуть УкраинуОбратите внимание! Ранее СМИ сообщали, что своих представителей из мониторинговой миссии ОБСЕ планирует отозвать и США. В России эту информацию подтвердили и уже назвали такие действия организации "провокацией".