Некоторые вещи указывают на то, что Путин не совсем в уме, – Квин

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин считает, что Путин в конце концов проигрывает войну против Украины. Это уже очевидно.

Как и то, что некоторые вещи указывают на отклонения у главы Кремля. Об этом Квин сказала в интервью 24 каналу.

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Поражение для Путина

Она также подчеркнула, что все уже увидели – Путин не в силах завоевать Украину ни физически, ни морально.

"Фактически в долгой перспективе для Путина это будет поражение. Он думал, что он зайдет в Украину, легко ее победит и украинцы с этим смирятся. Это была иллюзия. Сплошная иррациональная иллюзия", – отметила Квин.

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Уже была информация о том, что советники Путина не дают ему точную информацию, правильные советы. Возможно, боятся за безопасность.

Также, возможно, он пошел в эту историю с пониманием, что украинцы будут более податливыми, чем оказалось.

Я не могу делать предположений о том, насколько он в своем уме. Некоторые вещи, которые он сделал, конечно, указывают на то, что он не совсем в уме. Я не психиатр, это не знаю его лично, поэтому не могу это судить об этом. Кристина Квин Временно поверена в делах США в Украине

Она также подчеркнула, что Путин полагал, что часть украинцев симпатизируют России. Даже если такие люди были, то сейчас их совсем нет. Кремлевский глава сам побуждал Украину навсегда перестать ассоциировать себя с Россией.

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