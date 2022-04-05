Некоторые захваченные мэры могут быть мертвыми, с ними нет связи, – Верещук

Российские оккупанты похищают городских глав захваченных городов – таких случаев уже 11. Некоторые из них могут быть мертвыми, ведь связи с ними нет.

Об этом заявила вице-премьер министр Украины Ирина Верещук.

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Некоторые захваченные мэры могут быть мертвыми

По ее словам, группа из одиннадцати украинских городских председателей продолжает находиться в плену российских войск.

Мы знаем, что мэры городов в плену у россиян, они нам их, к сожалению, не возвращают. Пока нам не удалось связаться или освободить их, и мы думаем, что некоторые из них были убиты,

– сказала Верещук.

Она также вспомнила о зверских поступках рашистов в Буче – тела гражданского населения покрыли улицы. Верещук опасается дальнейшего насилия.

Люди умирают, они умирают от голода, жажды, тяжелых ранений, авиаударов, погибают тысячи. Это геноцид против мирного украинского населения,

– подчеркнула она.

Также добавила, что Путин понимает, что не может остановить украинскую армию, потому у него другая тактика – он пытает и насилует мирных украинцев, женщин. Они воюют против мирного населения.

Кроме того, Верещук отметила, если не остановить Путина сегодня вместе, то это только начало тех зверств, которые раскроются позже, в частности в Мариуполе.

Обратите внимание – брифинг Ирины Верещук: смотрите видео