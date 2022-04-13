Некоторые зарубежные СМИ предоставили украинцам бесплатный доступ к электронным версиям
13 апреля 2022 , 06:44Читати новину українською
Источник:Центр противодействия дезинформации
Ряд масштабных иностранных средств массовой информации решил поддержать украинцев во время войны. Издание предоставили бесплатный доступ к электронным версиям.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
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Иностранные издания, которые украинцы могут читать бесплатно
- The Washington Post – американское издание предоставило бесплатный доступ для читателей Украины, но не уточнило, на какой период действует бесплатный доступ.
- The Wall Street Journal – издание также предоставляет бесплатный доступ для пользователей из Украины и в странах, где есть много беженцев. Издание также не уточняет как и сколько продлится бесплатный период.
- The Economist – издание присоединилось к другим СМИ и предоставило бесплатный доступ к своим материалам. К тому же за последний месяц стало вдвое больше публиковать статей на сайте.
- Financial Times – издание предоставило бесплатный доступ к своим ключевым репортажам всем читателям из Украины.
Как оформить бесплатный доступ
Для того чтобы оформить бесплатный доступ на сайтах изданий нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать регион "Украина". А, если вы за границей нужно скачать VPN и также выбрать регион "Украина".
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