Некоторые зарубежные СМИ предоставили украинцам бесплатный доступ к электронным версиям

Ряд масштабных иностранных средств массовой информации решил поддержать украинцев во время войны. Издание предоставили бесплатный доступ к электронным версиям.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

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Иностранные издания, которые украинцы могут читать бесплатно

The Washington Post – американское издание предоставило бесплатный доступ для читателей Украины, но не уточнило, на какой период действует бесплатный доступ.

американское издание предоставило бесплатный доступ для читателей Украины, но не уточнило, на какой период действует бесплатный доступ. The Wall Street Journal – издание также предоставляет бесплатный доступ для пользователей из Украины и в странах, где есть много беженцев. Издание также не уточняет как и сколько продлится бесплатный период.

издание также предоставляет бесплатный доступ для пользователей из Украины и в странах, где есть много беженцев. Издание также не уточняет как и сколько продлится бесплатный период. The Economist – издание присоединилось к другим СМИ и предоставило бесплатный доступ к своим материалам. К тому же за последний месяц стало вдвое больше публиковать статей на сайте.

издание присоединилось к другим СМИ и предоставило бесплатный доступ к своим материалам. К тому же за последний месяц стало вдвое больше публиковать статей на сайте. Financial Times – издание предоставило бесплатный доступ к своим ключевым репортажам всем читателям из Украины.

Как оформить бесплатный доступ

Для того чтобы оформить бесплатный доступ на сайтах изданий нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать регион "Украина". А, если вы за границей нужно скачать VPN и также выбрать регион "Украина".

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