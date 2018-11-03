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      Некоторые кандидаты в президенты препятствовали процессу предоставления Украине оружия Штатами

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      Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что некоторые украинские парламентарии вредили процессу предоставления оружия Штатами
      Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что некоторые украинские парламентарии вредили процессу предоставления оружия Штатами / Соцсети

      Некоторые из депутатов Верховной Рады, в частности действующие кандидаты в президенты, вредили процессу предоставления Соединенными Штатами Украине оружия. В итоге это несколько повлияло на процесс.

      Такое заявление сделал посол Украины в США Валерий Чалый, передает "Громадське".

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      "Были случаи, когда приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. Приезжали и на вопрос американцев: "Нужно ли оружие?", отвечали: "А вы поддержите мою фракцию?" Это, в частности и те люди, которые сейчас баллотируются в президенты. Это вредило усилиям посольства", – отметил дипломат.

      По его словам, такие случаи больше не повторяются.

      "Но, слава Богу, сейчас в Конгрессе уже есть четкое понимание поддержки Украины, и таких случаев больше нет", – добавил Чалый.

      Напомним, 30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". Уже 22 мая Петр Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски ракетных комплексов "Джавелин".

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Оружие Джавелин Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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