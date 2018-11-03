Некоторые кандидаты в президенты препятствовали процессу предоставления Украине оружия Штатами
Некоторые из депутатов Верховной Рады, в частности действующие кандидаты в президенты, вредили процессу предоставления Соединенными Штатами Украине оружия. В итоге это несколько повлияло на процесс.
Такое заявление сделал посол Украины в США Валерий Чалый, передает "Громадське".
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"Были случаи, когда приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. Приезжали и на вопрос американцев: "Нужно ли оружие?", отвечали: "А вы поддержите мою фракцию?" Это, в частности и те люди, которые сейчас баллотируются в президенты. Это вредило усилиям посольства", – отметил дипломат.
По его словам, такие случаи больше не повторяются.
"Но, слава Богу, сейчас в Конгрессе уже есть четкое понимание поддержки Украины, и таких случаев больше нет", – добавил Чалый.
Напомним, 30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". Уже 22 мая Петр Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски ракетных комплексов "Джавелин".