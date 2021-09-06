О перспективе смены руководителей министерств осенью 2021 года во время брифинга рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
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Возможные кадровые изменения в правительстве
Отставки возможны... Действительно, есть министры, к которым есть вопросы. К некоторым – и у меня лично. Я пока не буду переходить на фамилии,
– отметил Разумков.
По его словам, есть министры, которые будут вынуждены покинуть свои должности в "добровольно-принудительном формате". "Есть те, кто, возможно, самостоятельно уйдет в отставку, а есть те, кто в "добровольно-принудительном формате" может покинуть Кабинет Министров", – уточнил председатель парламента.
Разумков также добавил, что кадровые ротации в правительстве ожидают после первой пленарной недели шестой сессии Верховной Рады.
Кадровые изменения в Кабмине: заявления политиков
- "Слуга народа" Ирина Верещук в конце июля заявила, что осенью 2021 года в правительстве могут произойти кадровые перестановки – кресло, вероятно, потеряют сразу несколько министров.
- Впоследствии народный депутат Юрий Камельчук уточнил, что в отставку могут отправить министра обороны Андрея Тарана, главу Минсоцполитики Марину Лазебную и вице-премьера Олега Уруского. Мол, к работе каждого из них у "Слуги народа" есть претензии.
- А первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук сообщил, что уволить могут министра экономики Игоря Петрашко и главу Минфина Сергея Марченко.