"В некоторых населенных пунктах призыв крымских татар – 90%": как избежать российской мобилизации

Традиционно, россия пытается отправить на войну в Украину как можно больше представителей коренных народов и национальных меньшинств. Поэтому больше всего протестующих наблюдается в Дагестане и других национальных республиках.

Во временно оккупированном Крыму активно мобилизуют крымских татар. В некоторых населённых пунктах показатель их призыва составляет 90%. Об этом 24 каналу сказал заместитель постоянного представителя Президента в АР Крым Денис Чистиков.

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Более того, хакеры получили условный список, согласно которому количество крымских татар в 4-5 раз превышает их средний показатель проживания на территории Крыма. "Акцент делается именно на коренном народе", – подчеркнул Чистиков.

Постоянная практика россии

Крымчане рассказали, что после нападения 24 февраля при проезде админграницы с Херсонской областью и Крымом было много трупов северных народов – к примеру, бурят. Именно они были брошены в первые бои в Украине.

Это указывает, что россия пытается "перемолоть" и снизить сопротивление коренных народов и малых народов, проживающих на ее территории,

– убежден Чистиков.

Как избежать мобилизации

Выезд с территории полуострова возможен через Крымский мост. "Можно пытаться выехать через Васильевку, однако там есть ограничения в отношении мужчин. Если возраст более 45 лет, можно попробовать, если меньше – они разворачивают в обратном направлении", – сказал заместитель постоянного представителя Президента в АР Крым.

Что касается советов – стараться всеми способами избежать получения повестки. Сменить место жительства, сменить телефон. Пытаться спрятаться на территории Крыма, если нет возможности уехать за границу, или в россию, ведь она достаточно велика,

– заметил он.

Следует учитывать, что у россиян также случаются ошибки и они освобождают от мобилизации, когда человек поднимает шум и пытается привлечь внимание к своей персоне. "Поэтому надо вспомнить все свои болезни, список достаточно велик, требовать повторного медосмотра. Если у вас есть 3 ребенка – также требовать, чтобы вас отпустили. Есть ведь случаи, когда мобилизовали и с 4-5 детьми", – подытожил Чистиков.

У крымских татар мощное движение сопротивления

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталии Гуменюк, сейчас проводится мощная информационная кампания для тех, кто может сознательно спланировать свое будущее.

"У крымскотатарского народа отличная восточная хитрость, способность принимать неординарные креативные решения, и мы знаем, как они могут этим воспользоваться. К тому же у них очень мощное движение сопротивления, которое поможет сориентироваться", – отметила она.

Она убеждена, что крымские татары смогут найти связь с нашими подразделениями и вернуться к украинским властям.

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