Подозреваемая в хищении гуманитарки похвасталась отдыхом на Сейшелах
- Злата Некрасова, бывшая заместитель председателя Запорожской ОГА, подозреваемая в хищении гуманитарной помощи, похвасталась отдыхом на Сейшелах.
- Некрасова фигурирует в деле о хищении большого количества гуманитарной помощи, включающей морские контейнеры, железнодорожные вагоны и грузовые автомобили.
- Она была награждена орденом княгини Ольги III степени, но ее имя есть в базе "Миротворец" из-за обвинений в хищении гуманитарной помощи.
- СТО, где обнаружили "несанкционированный" склад гуманитарки, принадлежала родственнице Виктора Щербины, который женился на Некрасовой после выезда за границу.
Бывшая замглавы Запорожской ОГА Злата Некрасова, которую подозревают в присвоении гуманитарной помощи, поделилась фото с элитного отдыха на Сейшельских островах. Она назвала цену такого удовольствия.
Такой отдых в сутки стоит от 200 евро до 200 тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Некрасовой.
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Как Некрасова отдыхает на Сейшелах
В своих публикациях экс-поселенка демонстрирует тропические пейзажи. По ее словам, отдых на Сейшелах может стоить от 200 евро в сутки до 200 тысяч евро.
Очень много европейцев приезжают и живут здесь на 2 тысячи евро 14 дней (это питание, проживание, мелкие расходы). Не бойтесь мечтать,
– говорит она.
Бывшая заместительница голоса Запорожской ОГА Злата Некрасова была награждена орденом княгини Ольги III степени, но ее имя фигурирует в базе "Миротворец" из-за обвинений в хищении гуманитарной помощи. В мае 2023 года, уже находясь за границей, она публично выразила возмущение своим увольнением и обвинила бывшего главу области Юрия Малашко в покрывании лиц, которые, по ее мнению, занимались масштабными злоупотреблениями.
СТО, где нашли "несанкционированный" склад гуманитарной помощи в 2022-м году, принадлежала родственнице Виктора Щербины, который уже после резонансных обысков и выезда за границу женился на Злате Некрасовой.
Депутат облсовета и бизнесмен из ритуальной отрасли Запорожского района Виктор Щербина стал известен широкой общественности, когда у него состоялись обыски по делу о хищении гуманитарной помощи.
Позже оказалось, что во время обысков он вместе с тогдашней заместителем председателя ОГА и руководительницей гуманитарного штаба Златой Некрасовой находились в одном доме.
Напомним, в январе 2023 года Некрасова посещала Таиланд. Хотя сама она об этом не сообщала, одно из фото в ее соцсетях, а конкретно то, под которым она поздравляла с Новым годом, было сделано в Бангкоке – в отеле Sindhorn Midtown Hotel.
Некрасова фигурирует в деле о хищении гуманитарной помощи. Собственно, 30 августа 2022 года детективы НАБУ провели более 20 обысков в Запорожье, в результате которых изъяли суммы в размере 596 400 гривен, 230 060 долларов, 650 евро и планшет Apple iPad Pro 11. По информации из СМИ, Некрасову и еще нескольких ее "коллег" подозревают в хищении гуманитарной помощи в размере:
- 22 морских контейнеров;
- 389 железнодорожных вагонов;
- 220 грузовых автомобилей.