Подозреваемая в хищении гуманитарки похвасталась отдыхом на Сейшелах

Бывшая замглавы Запорожской ОГА Злата Некрасова, которую подозревают в присвоении гуманитарной помощи, поделилась фото с элитного отдыха на Сейшельских островах. Она назвала цену такого удовольствия.

Такой отдых в сутки стоит от 200 евро до 200 тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Некрасовой.

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Как Некрасова отдыхает на Сейшелах

В своих публикациях экс-поселенка демонстрирует тропические пейзажи. По ее словам, отдых на Сейшелах может стоить от 200 евро в сутки до 200 тысяч евро.

Очень много европейцев приезжают и живут здесь на 2 тысячи евро 14 дней (это питание, проживание, мелкие расходы). Не бойтесь мечтать,

– говорит она.

Бывшая заместительница голоса Запорожской ОГА Злата Некрасова была награждена орденом княгини Ольги III степени, но ее имя фигурирует в базе "Миротворец" из-за обвинений в хищении гуманитарной помощи. В мае 2023 года, уже находясь за границей, она публично выразила возмущение своим увольнением и обвинила бывшего главу области Юрия Малашко в покрывании лиц, которые, по ее мнению, занимались масштабными злоупотреблениями.

СТО, где нашли "несанкционированный" склад гуманитарной помощи в 2022-м году, принадлежала родственнице Виктора Щербины, который уже после резонансных обысков и выезда за границу женился на Злате Некрасовой.

Депутат облсовета и бизнесмен из ритуальной отрасли Запорожского района Виктор Щербина стал известен широкой общественности, когда у него состоялись обыски по делу о хищении гуманитарной помощи.

Позже оказалось, что во время обысков он вместе с тогдашней заместителем председателя ОГА и руководительницей гуманитарного штаба Златой Некрасовой находились в одном доме.

Напомним, в январе 2023 года Некрасова посещала Таиланд. Хотя сама она об этом не сообщала, одно из фото в ее соцсетях, а конкретно то, под которым она поздравляла с Новым годом, было сделано в Бангкоке – в отеле Sindhorn Midtown Hotel.

Некрасова фигурирует в деле о хищении гуманитарной помощи. Собственно, 30 августа 2022 года детективы НАБУ провели более 20 обысков в Запорожье, в результате которых изъяли суммы в размере 596 400 гривен, 230 060 долларов, 650 евро и планшет Apple iPad Pro 11. По информации из СМИ, Некрасову и еще нескольких ее "коллег" подозревают в хищении гуманитарной помощи в размере: