Такий відпочинок на добу коштує від 200 євро до 200 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі Некрасової.

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Як Некрасова відпочиває на Сейшелах

У своїх публікаціях експосадовиця демонструє тропічні пейзажі. За її словами, відпочинок на Сейшелах може коштувати від 200 євро на добу до 200 тисяч євро.

Дуже багато європейців приїжджають і живуть тут на 2 тисячі євро 14 днів (це харчування, проживання, дрібні витрати). Не бійтеся мріяти,

– каже вона.

Колишня заступниця голоси Запорізької ОВА Злата Некрасова була нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня, але її ім’я фігурує в базі "Миротворець" через звинувачення в розкраданні гуманітарної допомоги. У травні 2023 року, вже перебуваючи за кордоном, вона публічно висловила обурення своїм звільненням і звинуватила колишнього очільника області Юрія Малашка в покриванні осіб, які, на її думку, займалися масштабними зловживаннями.

СТО, де знайшли "несанкціонований" склад гуманітарної допомоги у 2022-му році, належала родичці Віктора Щербини, який вже після резонансних обшуків та виїзду за кордон одружився зі Златою Некрасовою.

Депутат облради і бізнесмен з ритуальної галузі Запорізького району Віктор Щербина став відомий широкому загалу, коли в нього відбулись обшуки у справі про розкрадання гуманітарної допомоги.

Пізніше виявилось, що під час обшуків він разом з тодішньою заступницею голови ОДА та керівницею гуманітарного штабу Златою Некрасовою перебували в одному будинку.

Нагадаємо, у січні 2023 Некрасова відвідувала Таїланд. Хоча сама вона про це не повідомляла, одне з фото у її соцмережах, а конкретно те, під яким вона вітала з Новим роком, було зроблене у Бангкоку – у готелі Sindhorn Midtown Hotel.

Некрасова фігурує у справі щодо розкрадання гуманітарної допомоги. Власне, 30 серпня 2022 року детективи НАБУ провели понад 20 обшуків на Запоріжжі, у результаті яких вилучили суми у розмірі 596 400 гривень, 230 060 доларів, 650 євро і планшет Apple iPad Pro 11. За інформацією зі ЗМІ, Некрасову та ще декількох її "колег" підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги у розмірі: