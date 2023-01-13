Наприкінці літа минулого року мережу облетіла звістка про те, що представники Запорізької ОВА могли привласнювати гуманітарну допомогу. Відомо, що цю справу вже розслідує НАБУ, а ймовірна її фігурантка – Злата Некрасова. Окрім того, днями мережею почали поширюватися чутки, що ця чиновниця відпочивала на Новий рік в дорогому готелі Таїланду. 24 Канал вирішив детально розібратись у цій ситуації.

Читайте також НАБУ оголосило в розшук нардепку від "Слуги народу" Маргариту Шол

Докази відпочинку Некрасової у Таїланді

На офіційних сторінках у соціальних мережах заступниці очільника Запоріжжя немає повідомлень про те, що вона виїжджала за межі держави на період новорічних свят. Проте є фотографія, на якій вона позує на фоні сходів та ялинки.

Незламні та непереможні українці, з прийдешнім Новим роком. Хоч настрій і не святковий, але жіночний образ може все змінити, хоча б на мить. Обійміть своїх близьких,

– йдеться у дописі до фотографії.



Новорічне привітання Некрасової / Світлина з фейсбуку чиновниці

Шляхом недовгих пошуків можна виявити, що запорізька високопосадовиця зробила цю світлину на фоні сходів у готелі, що має назву Sindhorn Midtown Hotel. Розташований він у місті Бангкоку, що є столицею Таїланду. Про це свідчать світлини на офіційній сторінці готелю в інстаграмі, а також фотографії користувачів мережі, які також викладали в інстаграмі фото на фоні цих сходів та ялинки. Заакцентуємо на тому, що всі зображення датовані січнем 2023 року, тому пані Некрасова не могла зробити це фото минулого чи позаминулого року.

Зверніть увагу! 24 Канал намагався зв'язатися з пані Златою щодо підтвердження чи спростування її можливого відпочинку в Таїланді. Зауважмо, що повідомлення від журналістів вона прочитала, однак не відповіла на них.

Варто сказати, що ціни за номери у цьому готелі недешеві – за одну ніч потрібно заплатити від 7 з половиною до 10 тисяч гривень. І це лише за "двомісний стандарт". Окрім того, очевидно, що ціни у Новорічну ніч були вищими через підвищений попит.



Ціни за номери у готелі, у якому відпочивала Некрасова / Інформація зі сайту booking.com

Скандал з розкраданням гуманітарної допомоги

Ймовірно, Некрасова фігурує у справі щодо розкрадання гуманітарної допомоги. Власне, 30 серпня детективи НАБУ провели понад 20 обшуків на Запоріжжі, у результаті яких вилучили суми у розмірі 596 400 гривень, 230 060 доларів, 650 євро і планшет Apple iPad Pro 11. За інформацією зі ЗМІ, Некрасову та ще декількох її "колег" підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги у розмірі:

22 морських контейнерів;

389 залізничних вагонів;

220 вантажних автомобілів.

Зверніть увагу! Окрім Злати Некрасової, фігурантами цієї справи також, ймовірно, є глава Запорізької ОВА Олександр Старух, секретар міськради Анатолій Куртєв та депутат облради Віктор Щербина.

Слід сказати, що через декілька днів після публікації НАБУ новини про обшуки на Запоріжжі, ці високопосадовці, зокрема Некрасова, з'явились у базі сайту "Миротворець". Напроти чиновниці видніється слово "мародер".



Некрасова у базі сайту "Миротворець" за ймовірне мародерство / Скриншот 24 Каналу

На офіційних сторінках НАБУ не вказано, що обшуки проводились саме у житлі Некрасової, однак є всі підстави так вважати. Станом на вечір 13 січня журналісти 24 Каналу неодноразово намагались зв'язатись з правоохоронцями, аби це підтвердити.

Волонтер та громадський діяч Рудольф Акопян у своїх соцмережах також коментував ситуацію. Він констатував, що Некрасова та інші запорізькі чиновники є мародерами, адже причетні до справи, яку розслідує НАБУ.

Окрім того, у мережі ЗМІ активно поширювали світлини, на яких видно Злату Некрасову та силовиків. Заступниця глави Запорізької ОВА навіть відреагувала на ситуацію. Вона написала, що до неї справді завітали несподівані "гості" та "проводиться слідство", що є нормальним з погляду на те, яку посаду вона обіймає.

Зараз іде слідство, особисто я надаю всі необхідні документи. Не в бігах, не в тюрмі, не на гілляці, чи де там ще мені бажала опинитися зграйка рейдерів з Запоріжжя. Сподіваюсь на ваші питання я відповіла,

– зазначила високопосадовиця в інстаграмі.

Наголосимо, що станом на 13 січня 2023 року Некрасову не відсторонили від посади заступниці глави Запорізької ОВА та її провину не довів суд. Водночас народна депутатка Юлія Яцик у коментарі УНН повідомляла, що прокурор області змінив підслідність у цьому кримінальному провадженні. З ДБР він передав справу до Нацполіції Запорізької області, де та тепер "лежить", і ніхто не збирається її розслідувати. Цікаво, що у Запорізькій обласній прокуратурі заперечили, що керівник відомства міняв підслідність справи. Однак нардепка Яцик впевнена, що у держструктурі брешуть.