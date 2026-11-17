В Закарпатье правоохранители разоблачили местного жителя, который организовывал незаконное пересечение государственной границы с Венгрией. За свои услуги мужчина требовал 7 тысяч долларов. Его задержали во время получения денег.

Об этом сообщили в Госпограничной службе.

Как мужчина собирался переправлять людей через границу?

Оперативники Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ и Нацполиции установили, что житель Закарпатья предлагал желающим незаконно выехать в Венгрию в обход пунктов пропуска.

За 7 тысяч долларов он обещал показать маршрут через реку и предоставить резиновую лодку и спасательный жилет. Таким образом мужчина планировал помочь клиенту попасть на территорию соседней страны.

Задержанный переправщик за границу / Фото ГПСУ

Изъятые средства / Фото ГПСУ

Правоохранители задержали фигуранта во время передачи оговоренной суммы денег.

Ему сообщили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Закарпатье правоохранители накрыли другого организатора нелегального трансфера, который за 5000 долларов обещал провести туриста в Румынию. Тогда злоумышленник придумал легенду об отдыхе в горах, но также был задержан в момент передачи наличных.