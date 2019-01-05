Нелегальная миграция в ЕС на самом низком уровне с 2013 года

Количество мигрантов, пойманных при попытке нелегального въезда в Евросоюз, упало до самого низкого уровня за последние пять лет.

Об этом сообщает BBC.

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По оценкам агентства ЕС по охране внешних границ Frontex, в прошлом году зарегистрировано 150 тысяч нелегальных пересечений границы, что является самым низким показателем с 2013 года.

Кроме того, количество людей, которые пересекают Средиземное море и прибывают в Италию, где популистское правительство отказалось принимать спасательные лодки, резко уменьшилось. Однако количество нелегалов, прибывающих в Испанию, удваивается второй год подряд.

Интересно, что количество нелегалов, выявленных в 2018 году, на 92% меньше, чем в 2015 году, когда миграционный кризис в Европе достиг пика.

Стоит добавить, что количество мигрантов, которые отправляются из Ливии, за год сократилось на 87%, из Алжира – на половину.

Кроме того, наиболее активным в Европе сегодня западный средиземноморский маршрут. Количество незаконных прибытий в Испанию, в основном из Марокко, удвоилось до 57 тысяч в 2018 году.

Напомним, что Греция предоставила гражданство трем мигрантам-рыбакам, которые спасали греков от масштабного пожара близ Афин в июле прошлого года.