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      Нелегальная миграция в ЕС на самом низком уровне с 2013 года

      28 Читати новину українською
      Нелегальная миграция в ЕС на самом низком уровне с 2013 года
      Нелегальная миграция в ЕС на самом низком уровне с 2013 года / bbc.com

      Количество мигрантов, пойманных при попытке нелегального въезда в Евросоюз, упало до самого низкого уровня за последние пять лет.

      Об этом сообщает BBC.

      Читайте также: Великобритания перебросила военный корабль в Ла-Манш, чтобы не допустить мигрантов в страну

      По оценкам агентства ЕС по охране внешних границ Frontex, в прошлом году зарегистрировано 150 тысяч нелегальных пересечений границы, что является самым низким показателем с 2013 года.

      Кроме того, количество людей, которые пересекают Средиземное море и прибывают в Италию, где популистское правительство отказалось принимать спасательные лодки, резко уменьшилось. Однако количество нелегалов, прибывающих в Испанию, удваивается второй год подряд.

      Интересно, что количество нелегалов, выявленных в 2018 году, на 92% меньше, чем в 2015 году, когда миграционный кризис в Европе достиг пика.

      Стоит добавить, что количество мигрантов, которые отправляются из Ливии, за год сократилось на 87%, из Алжира – на половину.

      Кроме того, наиболее активным в Европе сегодня западный средиземноморский маршрут. Количество незаконных прибытий в Испанию, в основном из Марокко, удвоилось до 57 тысяч в 2018 году.

      Напомним, что Греция предоставила гражданство трем мигрантам-рыбакам, которые спасали греков от масштабного пожара близ Афин в июле прошлого года.

      Теги: Статистика Евросоюз Иммигранты
      Источник: 24 Канал
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