Мигранты, которые спасли десятки людей от пожара в Греции получили гражданство страны: фото

Греция предоставила гражданство трем мигрантам-рыбакам, которые спасли греков от масштабного пожара возле Афин в июле прошлого года.

Об этом сообщает BBC.

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Ранее 24 канал сообщал, что 23 июля 2018 года в пригороде популярного морского курорта Мати возле Афин вспыхнул крупный лесной пожар. Стихия унесла жизни около 100 человек.

На торжественной церемонии президент Греции Прокопис Павлопулос поблагодарил рыбаков за проявление "солидарности и человечности" путем спасения десятков людей.

Теперь вы также европейские граждане, и поэтому вы можете научить всех наших партнеров, которые не понимают ценностей Европы, делать то, что они должны делать,

– сказал президент Греции.



Гражданство Греции получили Джейк Гани из Албании, Ибрагим Махмуд Муса и Эмад Аль Хайме из Египта//Фото: BBC

Стоит отметить, что непонятно, сколько точно людей они спасли от пожара, но министр внутренних дел Алексис Харитсис сказал, что трое мигрантов, вместе с греческими коллегами, спасли "десятки наших соотечественников".