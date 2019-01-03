15:50
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко
      Вєсті.UA
      19:00, 2 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Мигранты, которые спасли десятки людей от пожара в Греции получили гражданство страны: фото

      38 Читати новину українською
      Мигранты, которые спасли десятки людей от пожара в Греции получили гражданство страны
      Мигранты, которые спасли десятки людей от пожара в Греции получили гражданство страны / bbc.com

      Греция предоставила гражданство трем мигрантам-рыбакам, которые спасли греков от масштабного пожара возле Афин в июле прошлого года.

      Об этом сообщает BBC.

      Читайте также: В Украине за первые двое суток нового года от пожаров погибло рекордное количество людей

      Ранее 24 канал сообщал, что 23 июля 2018 года в пригороде популярного морского курорта Мати возле Афин вспыхнул крупный лесной пожар. Стихия унесла жизни около 100 человек.

      На торжественной церемонии президент Греции Прокопис Павлопулос поблагодарил рыбаков за проявление "солидарности и человечности" путем спасения десятков людей.

      Теперь вы также европейские граждане, и поэтому вы можете научить всех наших партнеров, которые не понимают ценностей Европы, делать то, что они должны делать,
      – сказал президент Греции.

      мігранти греція громадянство пожежа рятувальники
      Гражданство Греции получили Джейк Гани из Албании, Ибрагим Махмуд Муса и Эмад Аль Хайме из Египта//Фото: BBC

      Стоит отметить, что непонятно, сколько точно людей они спасли от пожара, но министр внутренних дел Алексис Харитсис сказал, что трое мигрантов, вместе с греческими коллегами, спасли "десятки наших соотечественников".

      Теги: Иммигранты Жертвы Греция Пожар
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Кремле снова врут и не краснеют
      сегодня , 15:05 В Кремле снова врут и не краснеют
      Цві Аріелі 693
      Цифровая утопия и антиутопия: как китайские роботы могут уничтожить человечество
      сегодня , 13:00 Цифровая утопия и антиутопия: как китайские роботы могут уничтожить человечество
      Іван Яковина 180
      Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"
      сегодня , 12:00 Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"
      Павло Шехтман 3639
      Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей
      сегодня , 10:00 Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей
      Ірина Поліщук 377
      Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
      сегодня , 08:40 Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
      Олексій Чибісов 5388
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Путин не уволит Медведева за девальвацию рубля,— экс-премьер России
       17 декабря 2014 , 17:52
      База ООН в Мали покрыта телами: обстреляли неизвестные
       5 февраля 2016 , 14:51
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук