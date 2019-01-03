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      Мігранти, які врятували десятки людей від пожежі у Греції отримали громадянство країни: фото

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      Мігранти, які врятували десятки людей від пожежі у Греції отримали громадянство країни
      Мігранти, які врятували десятки людей від пожежі у Греції отримали громадянство країни / bbc.com

      Греція надала громадянство трьом мігрантам-рибалкам, які рятували греків від масштабної пожежі біля Афін у липні минулого року.

      Про це повідомляє BBC.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що 23 липня 2018 року в передмісті популярного морського курорту Маті поблизу Афін спалахнула масштабна лісова пожежа. Стихія забрала життя близько 100 людей.

      На урочистій церемонії президент Греції Прокопіс Павлопулос подякував рибалкам за прояв "солідарності та людяності" шляхом порятунку десятків людей.

      Тепер ви також європейські громадяни, і тому ви можете навчити всіх наших партнерів, які не розуміють цінностей Європи, робити те, що вони повинні робити,
      – сказав президент Греції.

      мігранти греція громадянство пожежа рятувальники
      Громадянство Греції отримали Джейк Гані з Албанії, Ібрагім Махмуд Муса та Емад Аль Хаймі з Єгипту//Фото: ВВС

      Варто зазначити, що незрозуміло, скількох точно людей вони врятували від пожежі, але міністр внутрішніх справ Алексіс Харітсіс сказав, що троє мігрантів, разом із грецькими колегами, врятували "десятки наших співвітчизників".

      Теги: Пожежа Греція Жертви Іммігранти
      Джерело: 24 Канал
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