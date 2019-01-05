12:56
5 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна
      Вєсті Кремля
      14:45, 4 січня
      Вєсті.UA. Жир: Прихований "талант" Ляшка. Провальний стартап комуністів
      Вєсті.UA
      17:30, 4 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Нелегальна міграція в ЄС на найнижчому рівні з 2013 року

      163 Читать новость на русском
      Нелегальна міграція в ЄС на найнижчому рівні з 2013 року
      Нелегальна міграція в ЄС на найнижчому рівні з 2013 року / bbc.com

      Кількість мігрантів, спійманих при спробі нелегального в'їзду в Євросоюз, впала до найнижчого рівня за останні п'ять років.

      Про це повідомляє BBC.

      Читайте також: Британія перекинула військовий корабель на Ла-Манш, аби не допустити мігрантів до країни

      За оцінками агентства ЄС з охорони зовнішніх кордонів Frontex, у минулому році зареєстровано 150 тисяч нелегальних перетинів кордону, що є найнижчим показником з 2013 року.

      Крім того, кількість людей, які перетинають Середземне море та прибувають в Італію, де популістський уряд відмовився приймати рятувальні човни, різко зменшилась. Однак кількість нелегалів, які прибувають до Іспанії, подвоюється другий рік поспіль.

      Цікаво, що кількість нелегалів, виявлених в 2018 році, на 92% менша, ніж в 2015 році, коли міграційний криза в Європі досягла піку.

      Варто додати, що кількість мігрантів, які вирушають з Лівії, за рік скоротилася на 87%, з Алжиру - на половину.

      Крім того, найбільш активним у Європі сьогодні є західний середземноморський маршрут. Кількість незаконних прибуттів до Іспанії, в основному з Марокко, подвоїлася до 57 тисяч у 2018 році.

      Нагадаємо, що Греція надала громадянство трьом мігрантам-рибалкам, які рятували греків від масштабної пожежі біля Афін у липні минулого року.

      Теги: Іммігранти Євросоюз Статистика
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      сьогодні , 11:00 З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      Тетяна Острікова 56
      Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?
      сьогодні , 10:00 Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?
      Олексій Чибісов 1944
      Пожежа у ТЦ, Північний поток-2 та світові санкції: чим ще запам'ятався 2018 рік для Росії
      сьогодні , 09:01 Пожежа у ТЦ, Північний поток-2 та світові санкції: чим ще запам'ятався 2018 рік для Росії
      Віталій Дейнега 225
      Як український шаховий вундеркінд пішов у магістри з кібербезпеки
      4 січня , 22:03 Як український шаховий вундеркінд пішов у магістри з кібербезпеки
      Іван Вербицький 1118
      Небезпечні підйомники: як уникнути травм та які права мають туристи на зимових курортах
      4 січня , 21:30 Небезпечні підйомники: як уникнути травм та які права мають туристи на зимових курортах
      Світлана Попова 625
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук