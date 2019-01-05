Нелегальна міграція в ЄС на найнижчому рівні з 2013 року

Кількість мігрантів, спійманих при спробі нелегального в'їзду в Євросоюз, впала до найнижчого рівня за останні п'ять років.

Про це повідомляє BBC.

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За оцінками агентства ЄС з охорони зовнішніх кордонів Frontex, у минулому році зареєстровано 150 тисяч нелегальних перетинів кордону, що є найнижчим показником з 2013 року.

Крім того, кількість людей, які перетинають Середземне море та прибувають в Італію, де популістський уряд відмовився приймати рятувальні човни, різко зменшилась. Однак кількість нелегалів, які прибувають до Іспанії, подвоюється другий рік поспіль.

Цікаво, що кількість нелегалів, виявлених в 2018 році, на 92% менша, ніж в 2015 році, коли міграційний криза в Європі досягла піку.

Варто додати, що кількість мігрантів, які вирушають з Лівії, за рік скоротилася на 87%, з Алжиру - на половину.

Крім того, найбільш активним у Європі сьогодні є західний середземноморський маршрут. Кількість незаконних прибуттів до Іспанії, в основному з Марокко, подвоїлася до 57 тисяч у 2018 році.

Нагадаємо, що Греція надала громадянство трьом мігрантам-рибалкам, які рятували греків від масштабної пожежі біля Афін у липні минулого року.