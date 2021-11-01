У украинца небыло водительских прав. Ему также инкриминируют содействие в организации незаконного пересечения границы 11 граждан Ирака.

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В Польше украинец перевозил нелегалов

Остановившие для проверки автомобиль полицейские передали нелегалов пограничникам. Водителя задержали и доставили в участок, а автомобиль эвакуировали.

По свидетельству гражданина Украины, он одолжил Porsche у друга. Ему объявили подозрение также в несанкционированном управлении автомобилем и перевозке пассажиров сверх разрешенного количества.

1 ноября в Польше прошел суд. Украинцу вынесли приговор – арест на 2 месяца.

Обратите внимание! В Польше с лета 2021 г. продолжается чрезвычайная ситуация на границе с Беларусью – оттуда существенно увеличился поток нелегальных мигрантов. Чтобы не допустить беженцев из Ирана, Ирака, Сирии и других стран в Евросоюз, поляки начали возводить стену на границе стоимостью почти 350 миллионов евро.

Нелегальные мигранты из Ирака: что известно