Українець не мав водійських прав. Йому також інкримінують сприяння в організації незаконного перетину кордону 11 громадянами Іраку.

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У Польщі українець перевозив нелегалів

Поліцейські, які зупинили для перевірки автомобіль, передали нелегалів прикордонникам. Водія затримали та доставили у відділок, а автомобіль евакуювали.

За свідченнями громадянина України, він позичив Porsche у друга. Йому оголосили підозру також у несанкціонованому керуванні автомобілем і перевезенням пасажирів понад дозволену кількість.

1 листопада у Польщі відбувся суд. Українцеві винесли вирок – арешт на 2 місяці.

Зверніть увагу! У Польщі від літа 2021 року триває надзвичайна ситуація на кордоні з Білоруссю – звідти суттєво збільшився потік нелегальних мігрантів. Аби не допустити біженців з Ірану, Іраку, Сирії та інших країн до Євросоюзу, поляки почали зводити стіну на кордоні, вартістю майже 350 мільйонів євро.

Нелегальні мігранти з Іраку: що відомо