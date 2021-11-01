Українець не мав водійських прав. Йому також інкримінують сприяння в організації незаконного перетину кордону 11 громадянами Іраку.
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У Польщі українець перевозив нелегалів
Поліцейські, які зупинили для перевірки автомобіль, передали нелегалів прикордонникам. Водія затримали та доставили у відділок, а автомобіль евакуювали.
За свідченнями громадянина України, він позичив Porsche у друга. Йому оголосили підозру також у несанкціонованому керуванні автомобілем і перевезенням пасажирів понад дозволену кількість.
1 листопада у Польщі відбувся суд. Українцеві винесли вирок – арешт на 2 місяці.
Нелегальні мігранти з Іраку: що відомо
- Цей випадок допомоги українців у Польщі біженцям з Іранку – не перший. Зокрема в тому ж Більськ-Підляському 31 жовтня зупинили громадянина України, який перевозив 3 курдів-нелегалів.
- Унаслідок аварії мікроавтобуса на чеських номерах у Великопольському воєводстві 19 жовтня виявили 15 нелегалів з Іраку та Туреччини, які прямували до Німеччини.
- Інший українець 17 жовтня намагався перевезти у вантажівці майже 30 нелегальних іракських біженців.