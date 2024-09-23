Однако нередко жертвы, которые "клюнули" на крючок аферистов, теряют и желанную "свободу", и огромную сумму денег, передает 24 Канал. При этом не гнушаются трусливо прикрываться детьми. Детали – читайте в рамках программы "Кордон.UA".

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Большие деньги – большие возможности

Тот, кто не полагается на собственные силы, обращается к переправщикам, которые хорошо разбираются в местности. Но стоит это очень дорого.

На сегодня то, что мы видим, людей непосредственно ведет проводник, потому что в полосе местности очень легко потеряться. Есть огромные крутые подъемы, есть много дорог, которые между собой имеют скрещивания и можно просто повернуть в один момент не в ту сторону и выйти обратно в населенный пункт,

– отметил оперативный сотрудник Государственной пограничной службы.

Пограничники говорят: конспирация у "торговцев страхом" – на первом месте. "Туры" по 10 тысяч евро – это сплошной экстрим.

"В одном из случаев человек, пока доехал, уже непосредственно в пограничные сменил 3 – 4 – 5 машин. Он вообще не понимает, где он. Человек едет ночью, каждые 5 – 10 километров пересаживают в другую машину, и он не понимает, кто его везет, куда его везут. Люди приехали и жили в заброшенном здании на окраине населенного пункта. Просто стояло здание, которое уже давным-давно не используется, там никто не живет. И они там прожили 3 – 4 дня без воды, без света, без какой-либо еды", – добавил он.

Конспиративные квартиры, маскировка и постоянная смена транспорта. Все это очень напоминает шпионские сериалы. Однако романтикой здесь и не пахнет. Каждый член группировки прекрасно знает, что ему грозит в случае задержания.

Лица, которые переводят, проводники, организаторы, пособники, все, имеющие отношение к уголовному правонарушению, сразу убегают, как можно скорее. Они понимают, что для них это не останется без наказания,

– заметил оперативный сотрудник Государственной пограничной службы.

Замести следы удается далеко не всегда. С начала 2024 года пограничники Черновицкого пограничного отряда задержали около 200 человек, причастных к незаконным переправкам. 7 преступников по приговорам судов – уже получили реальные сроки заключения. Еще 25 – отделались испытательными сроками и штрафами.

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332 статья Уголовного кодекса Украины предусматривает за такие преступления от 3 до 5 лет тюрьмы. Очевидно, это и является главной причиной циничного использования переправщиками тех, на кого ее действия не распространяются – на детей.

Юные сталкеры

В марте пограничники задержали 5 мужчин, которые направлялись к границе в сопровождении 15-летнего жителя Красноильска. А уже в мае было перехвачено еще одну группу, где несовершеннолетними оказались 2 проводников и водитель автомобиля. Оперативники, которые проводили операцию, говорят: до последнего не знали, что будут иметь дело с подростками.

"Когда мы уже поняли, что это дети в возрасте 14 – 16 лет, которые держали у себя в жилом доме людей призывного возраста. Уже когда люди вышли и пошли в полосу местности, мы задерживали проводников, то есть всю группировку. В ходе разбора мы уже поняли, почему использовали детей, потому что их невозможно привлечь к уголовной ответственности за незаконную переправку", – подчеркнул оперативный сотрудник Государственной пограничной службы.

Имена тех, кто вербовал школьников, и до сих пор неизвестны. Последние – ни слова из уст. В поселке убеждают: родители подростков и понятия не имели, чем занимаются их потомки.

Потому что каждая мама переживает за своего ребенка. Не дай Бог, что станет. Это просто дети не говорят. Дети что? Пошли, имеют свою компанию. Там один, второй, третий сказал. Поддержали, пошли сделали,

– сказала директор Красноильского лицея №3 Наталья Таранец.

"Найдут таких детей, которые считают, что могут заработать где-то 100 евро. И это ловушка – как конфета маленькому ребенку. Когда я общался с родителями, когда были такие случаи: вышел где-то на стадион поиграть, они уже думают, что через час вернется. Вот час, полтора, два. И получается задержка. Потом родители узнают от пограничников...", – подчеркнул председатель Красноильской поселковой горомады Степан Драгун.

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Впрочем, у пограничников относительно этого – большие сомнения. Слишком профессионально выполняли мальчики свою работу и получали за нее далеко не 100 евро.

Лица непосредственно, которые были задержаны, они говорят: "Нас просто привезли, мы вышли, стояли, сами удивились, что стоят дети, и они нас будут везти за границу". Единственное, знаем, что ребенок получал с одного человека от 1000 до 1500 тысячи долларов,

– заверил оперативный сотрудник Государственной пограничной службы.

Председатель поселковой громады уверяет: с малолетними нарушителями уже провели воспитательную работу.

"Собирали по распоряжению начальника отдела образования все школы – 9, 10, 11 класс – которые попадали под эту категорию. Вместе: мальчики и мама, и папа. Ну, кто-то из них. Были представители из прокуратуры, от пограничников", – добавил председатель Красноильской поселковой громады Степан Драгун.

Возможно, это станет предостережением для других юных сталкеров, которые еще не попали на крючок к преступникам. Потому что замечательный поселок с древними традициями заслуживает того, чтобы о нем вспоминали не в криминальных хрониках.