Проте нерідко жертви, які "клюнули" на гачок аферистів, втрачають і омріяну "свободу", і величезну суму грошей, передає 24 Канал. При цьому не гребують боягузливо прикриватися дітьми. Деталі – читайте у межах програми "Кордон.UA".

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Великі гроші – великі можливості

Той, хто не покладається на власні сили, звертається до переправників, які добре знаються на місцевості. Але коштує це дуже дорого.

На сьогодні те, що ми бачимо, людей безпосередньо веде провідник, бо в смузі місцевості дуже легко загубитися. Є величезні круті підйоми, є багато доріг, які між собою мають схрещення і можна просто повернути в один момент не в ту сторону і вийти назад в населений пункт,

– зазначив оперативний співробітник Державної прикордонної служби.

Прикордонники кажуть: конспірація у "торговців страхом" – на першому місці. "Тури" по 10 тисяч євро – то суцільний екстрим.

"В одному з випадків людина, поки доїхала, вже безпосередньо в прикордонні змінила 3 – 4 – 5 машин. Вона взагалі не розуміє, де вона. Людина їде вночі, кожні 5 – 10 кілометрів пересаджують в іншу машину, і вона не розуміє, хто її везе, куди її везуть. Люди приїхали і жили в закинутій будівлі на околиці населеного пункту. Просто стояла будівля, яка вже давним-давно не користується, там ніхто не живе. І вони там прожили 3 – 4 дні без води, без світла, без будь-якої їжі", – додав він.

Конспіративні квартири, маскування та постійна зміна транспорту. Усе це дуже нагадує шпигунські серіали. Однак романтикою тут і не пахне. Кожний член угруповання чудово знає, що йому загрожує у разі затримання.

Особи, які переводять, провідники, організатори, пособники, всі, що мають дотичність до кримінального правопорушення, одразу втікають, якомога швидше. Вони розуміють, що для них це не залишиться без покарання,

– зауважив оперативний співробітник Державної прикордонної служби.

Замести сліди вдається далеко не завжди. З початку 2024 року прикордонники Чернівецького прикордонного загону затримали близько 200 осіб, причетних до незаконних переправлянь. 7 злочинців за вироками судів – вже отримали реальні терміни ув'язнення. Ще 25 – відбулися випробувальними строками та штрафами.

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332 стаття Кримінального кодексу України передбачає за такі злочини від 3 до 5 років в'язниці. Вочевидь, це і є головною причиною цинічного використання переправниками тих, на кого її дії не розповсюджуються – на дітей.

Юні сталкери

У березні прикордонники затримали 5 чоловіків, які прямували до кордону у супроводі 15-річного мешканця Красноїльська. А вже у травні було перехоплено ще одну групу, де неповнолітніми виявилися 2 провідників та водій автомобіля. Оперативники, які проводили операцію, кажуть: до останнього не знали, що матимуть справу з підлітками.

"Коли ми вже зрозуміли, що це діти віком 14 – 16 років, які тримали в себе в житловому будинку людей призовного віку. Вже коли люди вийшли і пішли в смугу місцевості, ми затримували провідників, тобто все угрупування. У ході розбору ми вже зрозуміли, чого використовували дітей, бо їх неможливо притягнути до кримінальної відповідальності за незаконне переправлення", – підкреслив оперативний співробітник Державної прикордонної служби.

Імена тих, хто вербував школярів, і досі невідомі. Останні – ані пари з вуст. У селищі переконують: батьки підлітків і гадки не мали, чим займаються їхні нащадки.

Тому що кожна мама переживає за свою дитину. Не дай Боже, що стане. Це просто діти не говорять. Діти що? Пішли, мають свою компанію. Там один, другий, третій сказав. Підтримали, пішли зробили,

– сказала директорка Красноїльського ліцею №3 Наталя Таранець.

"Знайдуть таких дітей, які вважають, що можуть заробити десь 100 євро. І це пастка, як цукерка маленькій дитині. Коли я спілкувався з батьками, коли були такі випадки: вийшов десь на стадіон пограти, вони вже думають, що за годину повернеться. Ось година, півтори, дві. І виходить затримка. Потім батьки дізнаються від прикордонників..", – підкреслив голова Красноїльської селищної громади Степан Драгун.

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Втім, у прикордонників щодо цього – великі сумніви. Надто професійно виконували хлопчики свою роботу й отримували за неї далеко не 100 євро.

Особи безпосередньо, які були затримані, вони кажуть: "Нас просто привезли, ми вийшли, стояли, самі здивувалися, що стоять діти, і вони нас будуть везти за кордон". Єдине, знаємо, що дитина отримувала з однієї людини від 1000 до 1500 тисячі доларів,

– запевнив оперативний співробітник Державної прикордонної служби.

Голова селищної громади запевняє: із малолітніми порушниками вже провели виховну роботу.

"Збирали за розпорядженням начальника відділу освіти всі школи – 9, 10, 11 клас – які потрапляли під цю категорію. Разом: хлопчики і мама, і тато. Ну, хтось із них. Були представники з прокуратури, від прикордонників", – додав голова Красноїльської селищної громади Степан Драгун.

Можливо, це стане засторогою для інших юних сталкерів, які ще не потрапили на гачок до злочинців. Бо чудове селище зі стародавніми традиціями заслуговує на те, аби про нього згадували не в кримінальних хроніках.