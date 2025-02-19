Нельзя дать Путину снова всех обмануть, Зеленский провел разговор с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел "хороший и содержательный" разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. Они обсудили несколько важных вопросов, в частности гарантии безопасности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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О чем говорили Зеленский и Рютте

По словам Зеленского, его разговор с Рютте был "хороший и содержательный".

Поделился деталями моей встречи с Президентом Эрдоганом, во время которой мы обсудили роль Турции в предоставлении гарантий безопасности. В этом процессе Украина нуждается в широком представительстве стран: Европа, включая Великобританию и Турцию, и США включительно с Великобританией и Турцией,

– рассказал украинский лидер.

В то же время Рютте проинформировал Зеленского о своей встрече с генералом Китом Келлогом.

"Важные месседжи совпадают с нашей целью достичь гарантированного мира, а не только временного прекращения огня. Должна быть уверенность в том, что через несколько месяцев или лет Путин не вернется со своей войной", – отметил Зеленский.

Кроме того, они обсудили будущие контакты Украины с партнерами, были скоординированы дальнейшие шаги.

Нельзя дать Путину снова всех обмануть,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что перед началом любых потенциальных переговоров все партнеры должны осознать, что приоритетом для достижения долговременного мира являются сильные гарантии безопасности.