Нельзя дать Путину снова всех обмануть, Зеленский провел разговор с генсеком НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел "хороший и содержательный" разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. Они обсудили несколько важных вопросов, в частности гарантии безопасности.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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О чем говорили Зеленский и Рютте
По словам Зеленского, его разговор с Рютте был "хороший и содержательный".
Поделился деталями моей встречи с Президентом Эрдоганом, во время которой мы обсудили роль Турции в предоставлении гарантий безопасности. В этом процессе Украина нуждается в широком представительстве стран: Европа, включая Великобританию и Турцию, и США включительно с Великобританией и Турцией,
– рассказал украинский лидер.
В то же время Рютте проинформировал Зеленского о своей встрече с генералом Китом Келлогом.
"Важные месседжи совпадают с нашей целью достичь гарантированного мира, а не только временного прекращения огня. Должна быть уверенность в том, что через несколько месяцев или лет Путин не вернется со своей войной", – отметил Зеленский.
Кроме того, они обсудили будущие контакты Украины с партнерами, были скоординированы дальнейшие шаги.
Нельзя дать Путину снова всех обмануть,
– подчеркнул президент.
Он отметил, что перед началом любых потенциальных переговоров все партнеры должны осознать, что приоритетом для достижения долговременного мира являются сильные гарантии безопасности.