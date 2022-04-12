Нельзя допустить, чтобы выходка Путина увенчалась успехом, – Джонсон поговорил с Байденом

Британский премьер Борис Джонсон провел телефонный разговор с Джо Байденом. Он рассказал главе США о своем визите в Киев.

Как отметил Джонсон, их общее внимание остается на поддержке президента Зеленского.

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Премьер Британии отметил, что нельзя допустить, чтобы варварская выходка Владимира Путина увенчалась успехом.

Наше общее внимание остается на поддержке президента Зеленского и украинского народа в его борьбе за свободу,

– сказал Борис Джонсон.

Владимир Зеленский 9 апреля провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который прибыл в Киев без предварительного объявления.

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