Як зазначив Джонсон, їхня спільна увага залишається на підтримці президента Зеленського.

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Прем'єр Британії наголосив на тому, що не можна допустити, щоб варварська затія Володимира Путіна увінчалася успіхом.

Наша спільна увага залишається на підтримці президента Зеленського та українського народу в його боротьбі за свободу,

– сказав Борис Джонсон.

Володимир Зеленський 9 квітня мав переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.

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