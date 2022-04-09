Нельзя исключать, что Киев и Одесса будут направлениями следующих атак России, – МВД

В Министерстве внутренних дел заявили, что пока нельзя исключать того, что россияне могут снова попытаться атаковать Киев. Еще одним направлением потенциального наступления является Одесса.

О возможных направлениях наступления российских захватчиков в эфире национального телемарафона заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.

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Денисенко о возможном наступлении на Киев и Одессу

Если говорить о столице и о Киевском направлении, и о группировке российских войск в Беларуси – к сожалению, исключать нельзя, что Киев будет следующим этапом их атак,

– отметил Денисенко.

Он добавил, что также нельзя отрицать и то, что враг может атаковать и Одессу. Однако все ключевые военные действия будут сосредоточены на Донбассе. "Основная военная история и стратегия России (в Украине – 24 канал) – это Донецкая и Луганская области", – подчеркнул советник министра.

По его словам, приоритетными направлениями остаются те же, что и в последние дни. В Луганской области – Попасная, Рубежное, в Донецкой области – Мариуполь, который продолжает стоять и воевать. Это направление на Славянск – Краматорск.

Также Денисенко напомнил, что ранее россияне сменили общее руководство войск, воюющих в Украине. Их возглавил генерал Александр Дворников. По словам советника главы МВД, это сделали, чтобы попытаться больше скоординировать действия захватчиков.

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