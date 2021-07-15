Нельзя использовать его в геополитических целях, – Лашет о "Северном потоке-2"

Российский трубопровод "Северный поток-2". почти достроен. Однако Германия выступает против его использования в качестве геополитического инструмента против Украины.

Об этом заявил лидер правящей партии и вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Армин Лашет. Он назвал проект экономическим и заявил, что газопровод не должен обезвоживать Украину.

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По словам политика, Германия в будущем потребует все больших объемов газа. Для страны не важно, будет поступать он транзитом через украинскую ГТС или через "Северный поток-2".

Избежания рисков для Украины из-за запуска "Северного потока-2"

Лашет заявил, что после завершения строительства "Северного потока-2" можно будет потребовать, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях. Соответствующие риски можно урегулировать при выдаче очередного разрешения от Европейского Союза.

"Это было обусловлено. Федеральная канцлер это гарантировала. Трубопровод будет, возможно, в августе – сентябре готов. Тогда снова нужно выдать новое европейское разрешение, чтобы газ смог течь. Таким образом можно поставить условие, что нельзя его использовать в геополитических целях", – подчеркнул Лашет.

Что такое "Северный поток-2"? Это газопровод России, который строят в обход Украины. Если его достроят, то наше государство будет терять миллиарды долларов. Соединенные Штаты Америки и Германия начали говорить о возможных компенсации Киеву за потерянный транзит.

Также дипломат обратил внимание на высказывание Президента Украины Владимира Зеленского. Он говорил о потерях от отсутствия газового транзита через Украину. Лашет ответил украинскому лидеру, заявив, что людям необходимо будет больше газа в последующие годы.

Несмотря на свои опасения по Украине, Лашет не выступает против достройки газопровода. "В Западной Европе все больше стран отказываются (от энергоресурсов – 24 канал). Нужно принимать решение, поэтому "Северный поток-2" это проект, которому я говорю: "Хорошо". Я его не запрещаю", – добавил политик.

Позиция Германии по "Северному потоку-2"