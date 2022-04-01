Нельзя привыкать к этому преступлению, – Зеленская напомнила европейцам о близости войны
1 апреля 2022 , 04:59Читати новину українською
Источник:Zeit
Елена Зеленская заявила, что война уже на пороге Европы. К этому преступлению России против Украины нельзя привыкать.
Об этом первая леди сообщила в интервью немецкой еженедельной газете Die Zeit в четверг, 31 марта.
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Она (война – 24 канал) уже на пороге вашего дома, совсем от ваших детей недалеко! Нельзя привыкать к этому преступлению,
– сказала Елена Зеленская.
Жена украинского президента подчеркнула, что о вторжении России нужно напоминать повсюду:
- мирными демонстрациями,
- новостями в газетах, по радио и по телевидению.
"Это преступление против всего человеческого", – подытожила первая леди.
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