Нельзя привыкать к этому преступлению, – Зеленская напомнила европейцам о близости войны

Елена Зеленская заявила, что война уже на пороге Европы. К этому преступлению России против Украины нельзя привыкать.

Об этом первая леди сообщила в интервью немецкой еженедельной газете Die Zeit в четверг, 31 марта.

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Она (война – 24 канал) уже на пороге вашего дома, совсем от ваших детей недалеко! Нельзя привыкать к этому преступлению,

– сказала Елена Зеленская.

Жена украинского президента подчеркнула, что о вторжении России нужно напоминать повсюду:

мирными демонстрациями,

новостями в газетах, по радио и по телевидению.

"Это преступление против всего человеческого", – подытожила первая леди.

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