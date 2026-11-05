"Нельзя ремонтировать вразвалочку": Зеленский о протестах из-за света в Киеве

Владимир Зеленский отреагировал на акции киевлян, которые перекрывали дороги из-за длительного отсутствия света в городе. Глава государства подчеркнул, что энергетические объекты нельзя ремонтировать "вразвалочку".

Об этом он заявил в комментарии для журналистов.

Что выяснилось после проверки?

Президент рассказал, что накануне лично обратил внимание на акцию горожан, которые перекрыли движение транспорта на одной из столичных дорог. Сразу после этого глава государства позвонил министру внутренних дел, чтобы разобраться в ситуации.

По словам Владимира Зеленского, впоследствии выяснилось, что на поврежденном энергетическом объекте работало недостаточно специалистов. Именно из-за нехватки рабочей силы ликвидация последствий затянулась, что и вызвало волну возмущения киевлян.

Президент подчеркнул, что восстановительные работы во время кризиса должны проводиться максимально быстро и с полной отдачей, поэтому недопустимо медленно ремонтировать критически важную инфраструктуру.

Ранее из-за длительного отсутствия электроснабжения жители столицы перекрыли дороги на Оболони и возле станции метро "Житомирская". Люди жаловались, что до этого провели без электричества почти 5 суток.

Отметим, что в Житомире 5 ноября полностью приостановили работу коммунального электротранспорта из-за серьезных повреждений энергосистемы Украины. Также город перешел на экономный режим уличного освещения, а часть светофоров отключили. В Житомирском городском совете пояснили, что сейчас важно снизить нагрузку на подстанции. Это поможет предотвратить новые масштабные аварии и стабилизировать электроснабжение.

В целом же 6 ноября в части областей Украины в течение суток будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. Для всех категорий потребителей введут графики почасовых отключений объемом от 2,5 до 4 очередей.