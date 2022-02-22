Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он выразил надежду, что расторжение дипломатических отношений с Россией таки произойдет.
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Зачем разрывать отношения
Это нам даст четкость и ясность своей позиции, потому что нельзя сидеть на 2 стульях и делать вид, что мы одной рукой воюем, а другой – поддерживаем дипломатические отношения. Так в мире не бывает,
– заявил Огрызко.
По его словам, эта гибридность очень негативно влияет на наших западных партнеров. Поскольку они с одной стороны слышат обращение Украины за помощью, а с другой – видят, что она сама не хочет делать нужных шагов.
Думаю, это давно назревший и перезревший шаг. Есть надежда, что после того, как МИД Украины его инициировал – все-таки что-то наконец сделают,
– заметил эксминистр.
Как пояснил Огрызко, разрыванием дипломатических отношений Украина покажет, что прекращает любые контакты с Россией. Заявит о том, что украинцам не о чем говорить с государством, которое напало на нашу землю и оккупировало ее регионы.
С Россией не о чем говорить
Кроме того, экс-министра удивляют призывы президента Зеленского проводить очередные саммиты с Россией. По его мнению, "нужно быть очень наивным, чтобы продолжать этот, так сказать, курс политической фантазии".
Не о чем говорить сегодня с Россией – ни в рамках нормандского формата, ни в рамках Совета Безопасности ООН, ни в каких-либо других. Поскольку там, где Россия – там конец нормальным разговорам,
– добавил экс-министр.
Что будет с консульствами
В то же время Огрызко отметил, что расторжение дипломатических отношений не означает закрытия консульств Украины в государстве-агрессоре. По его словам, если не будет разорвана Консульская конвенция – то они будут продолжать работать.
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Экс-министр подчеркнул, что нужно различать дипломатические и консульские отношения. Он пояснил, что дипломатические отношения – это прежде всего политические отношения, а консульские – это обслуживание граждан той или иной страны в стране пребывания.
Огрызко рассказал, почему Украина давно должна была разорвать дипотношения с Россией: смотрите видео
Расторжение дипломатических отношений с Россией: что известно
- Владимир Путин 21 февраля созвал заседание Совета Безопасности России. По завершении глава государства-агрессоры сделал абсурдное и противоправное заявление о признании оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- В "Слуге народа" заявили о первом шаге, который должен стать ответом на "легализацию" боевиков Путиным. В частности речь идет о разрыве дипломатических отношений с Россией.
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