Глава государства отметил, что вышел из бизнеса и компании и не участвует в их деятельности. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 26 ноября.

Читайте также Зеленский собрал журналистов на пресс-марафон: главные тезисы президента

Я не работаю в студии "Квартал 95", не вхожу в трастовый фонд, я не Порошенко, который нормально торговал в разгар войны,

– сказал президент.

"Некорректно сравнивать медиапространство с конфетами, потому что, кстати, эти конфеты продавались и на временно оккупированных территориях", – добавил Владимир Зеленский.

Обратите внимание! Речь идет о сериале производства Студии "Квартал 95" – "Папик-2", который увлек российское медиапространство.

Что известно о Roshen: кратко

Петр Порошенко в 2016 году передал Roshen в "слепой траст" под управление Rothschild Trust.

В 2017 году Липецкая фабрика прекратила работу, закрыли торговый дом и склад готовой продукции.

Россия в городе Липецке арестовала 12 объектов недвижимости корпорации. Также государство-агрессор требовало уплатить более 150 миллионов рублей налогов.

Зеленский дал пресс-конференцию журналистам: смотрите видео