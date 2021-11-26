Глава держави зазначив, що вийшов із бізнесу і компанії та не бере участі в їхній діяльності. Про це він повідомив під час пресконференції 26 листопада.
Читайте також Зеленський зібрав журналістів на пресмарафон: головні тези президента
Я не працюю у студії "Квартал 95", не входжу до трастового фонду, я не Порошенко, який нормально торгував у розпал війни,
– сказав президент.
Він додав, що "некоректно порівнювати медіапростір із цукерками".
"До речі, ці цукерки продавалися і на тимчасово окупованих територіях", – зауважив Володимир Зеленський.
Що відомо про Roshen: коротко
- Петро Порошенко у 2016 році передав Roshen у "сліпий траст" під управління Rothschild Trust.
- У 2017 році Липецька фабрика припинила роботу, закрили торговий дім і склад готової продукції.
- Росія у місті Липецьку заарештувала 12 об'єктів нерухомості корпорації. Також держава-агресорка вимагала сплатити понад 150 мільйонів рублів податків.