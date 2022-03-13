Нельзя верить ни одному слову Кремля, – Пионтковский о переговорах

Владимир Путин заявил, что готов к прямым переговорам с Владимиром Зеленским. Может быть, Россия ищет способы выхода из ситуации.

Об этом 13 марта сказал российский политолог Андрей Пионтковский. Он отметил, что Путин хочет спасти свое положение после столкновения с украинской армией.

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"Нельзя верить ни одному слову Кремля. Надо ждать реальных сообщений", – сказал Пионтковский.

Путин не откажется от планов

По словам политолога, моментом истины была встреча министров иностранных дел Дмитрия Кулебы с Сергеем Лавровым. Он отметил, что ее устроили Реджеп Эрдоган и Нафтали Беннет, чтобы дать возможность Путину выйти и не потерять лицо.

Пионтковский объяснил, что Владимир Зеленский также сделал шаг в этом направлении и совершенно справедливо заявил, что разочарован НАТО и его немощной позицией. Украинский президент не планирует в дальнейшем настаивать на членстве в Альянсе.

Однако Лавров приехал с другими предложениями – жестким ультиматумом демилитаризации и так называемой денацификации. Путин не готов отказаться от полного покорения Украины,

– сказал Пионтковский.

Пионтковский о переговорах: смотрите видео