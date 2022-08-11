Нельзя вводить 10% сбор на товары для ВСУ, – Палатный о новом налоге на импорт

Если вводить дополнительный сбор на импорт, нужно защитить от роста цен социальные товары и товары военного назначения, которые везут из-за границы волонтеры.

Об этом заявил руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный.

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"Правительство планирует узаконить новый вид дополнительных таможенных пошлин, внедрив 10% сбор на валютные операции по импорту товаров и услуг. Свою инициативу оно объясняет попытками сбалансировать платежный баланс. Если для экономики действительно существует крайняя необходимость внедрять дополнительный импортный сбор, то правительству следует подойти к вопросу более адресно и взвешенно и защитить социально чувствительные товары (потому что даже подорожает хлеб) и все товары и услуги для обороны страны, в том числе и для волонтерства", – заявил Палатный.

Он отметил, что введение дополнительного сбора в 10% на валютные операции по импорту товаров и услуг, который планирует ввести правительство, может привести к:

повышению цен, в том числе на топливо,

еще большей тенизации валютного рынка

возрождению "схем" на таможне.

А также это усложнит работу волонтеров.

Введение дополнительнойго 10% импортного сбора не только приведет к инфляции и удорожанию товаров, но и усложнит волонтерскую работу и помощь нашим воинам ВСУ. Вырастет стоимость товаров, которые сейчас везут из-за границы волонтеры для нужд наших защитников. Еще больше вырастет стоимость автомобилей для украинцев и ВСУ, – заявил Палатный.

Как сообщалось, Кабинет Министров готовит законопроект о введении дополнительного 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг. Ожидается, что в ближайшие недели документ будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Следует знать – Верховная Рада продолжит военное положение и мобилизацию